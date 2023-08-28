Государственное бюро расследований (ГБР) проверяет 388 офицеров запаса, которые получили "белый" билет и были сняты с воинского учета. Об этом в эфире единого марафона сообщила советница по коммуникациям в ГБР Татьяна Сапьян, передает Фокус.
Она отметила, что в рамках уголовных производств правоохранители выясняют законность и основания для таких решений.
Она рассказала, что в начале августа было 112 уголовных производств, в которых фигурируют работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Ситуация продолжает развиваться и в ДБР обещают, что уже в первые дни сентября смогут обновить данные и рассказать обществу о промежуточных результатах.
Сейчас продолжаются проверки и военно-врачебных комиссий и ТЦК, которыми занимается не только ГБР, но и Нацполиция. На прошлой неделе проверки проходили в Винницкой, Черкасской и Киевской областях.
Напомним, 25 августа в Офисе генпрокурора сообщили о подозрении председателю военно-врачебной комиссии Подольского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве, который за деньги подделывал документы для военнообязанных, желающих незаконно выехать за границу. Всего в незаконной схеме участвовало 9 человек.