



14-го июня Церковь праздновала память святого преподобного Агапита Печерского, врача безмездного. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор возглавил Божественную литургию в храме Агапита Печерского на поселке Котовского в сослужении наместника Свято-Покровского монастыря архимандрита Мелетия и духовенства Одессы. Викарий Одесской епархии епископ Овидиопольский Анастасий совершил праздничную Божественную литургию в храме преподобного Агапита Печерского, расположенном на улице Павла Шклярука. Епископу Анастасию сослужили настоятель храма протоиерей Михаил Швец и духовенство города.

17-го июня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы архиепископ Южненский Диодор совершил чин погребения Игоря Учителя, Почетного гражданина Одесской области, многолетнего руководителя предприятия «Одессаоблгаз», председателя наблюдательного совета «Одессагаз».

15-го июня престольный праздник отметили в храме святого великомученика Иоанна Нового Сочавского в городе Белгороде-Днестровском. Праздничный день начался водосвятным молебном с чтением акафиста святому Иоанну Сочавскому. Затем духовенство благочиния соборно совершило Божественную литургию, которую возглавил благочинный храмов Белгород-Днестровского округа протоиерей Рустик Выходцев. При Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре традиционно открылся дневной детский православный лагерь «Встреча». Перед началом смены был совершен молебен. В лагере для детей от 6-ти до 16-ти лет проходят беседы со священником, мастер-классы, активные командные игры, спортивные занятия.

В Одесской духовной семинарии начался прием документов на дневное и заочное отделения. Одесская духовная семинария - высшее духовное учебное заведение Украинской Православной Церкви, которое готовит священнослужителей, также регентов-псаломщиков церковного хора, иконописцев и мастеров церковного художественного шитья. В семинарии также приглашают на бесплатные подготовительные онлайн-курсы, которые пройдут в июле этого года.

Церковь на второе воскресенье после Пятидесятницы предлагает нашему вниманию замечательный Евангельский отрывок, в котором воспоминается призвание первых учеников Спасителя - простых рыбаков - которые оставили все, чем они жили, ради следования за Христом. А что для нас есть следование за Христом? Должны ли мы оставить привычную нам жизнь, чтоб быть последователями Спасителя? Нет. Мы руководствуемся другими словами Христа: «Верный в малом и во многом верен» (Лк. 16,10). А еще такими словами: «Ищите Царства Божия и правды его» (Мф. 6,33). А из этого мы можем сделать вывод, что самый маленький наш выбор в пользу правды Божией и Царства Небесного - уже есть малое следование за Христом!