Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против капитанов так называемого “теневого флота” РФ, которым перевозят подсанкционную нефть. Об этом говорится в указе президента.

“Сегодня провел совещание по нашей санкционной политике. Подготовлены три санкционных пакета. И первый пакет уже сегодня применен — санкции против капитанов российского теневого флота.

Будем синхронизировать все эти пакеты с нашими партнерами так, чтобы давление работало в большинстве юрисдикций”, — сказал Владимир Зеленский.

В санкционный список попали 94 физических лица. Среди них кроме россиян граждане Индии, Китая, Бангладеш, Мьянмы, Ирана, Пакистана, Грузии.

Кроме этого санкции ввели против 5 компаний.





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