США ввели новые санкции в отношении России. В первую очередь они коснулись российских экспортеров нефти.

Под ограничения попали крупнейшие в РФ нефтяные компании "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть", а также дочерние компании последней — нефтеперерабатывающие заводы в Москве и Омске, добывающие предприятия ("Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" и "Газпромнефть-Оренбург") и аффилированные с ней зарубежные структуры.

Кроме того, санкции введены против "Совкомфлота", а также "Ингосстраха" и "Альфастрахования". Последние занимаются страхованием морских перевозок, в том числе нефти и нефтепродуктов.

В санкционный список также внесены завод СПГ "Газпрома" на побережье Балтийского моря и операторы морских портов Суходол в Приморском крае и Лавна, который строится в Мурманской области. В списке также оказались несколько судов.

Таким образом ограничения направлены против российского "теневого флота", который Москва использует для поставок нефти в третьи страны.

Ожидается, что новый пакет санкций будет последним из введенных при администрации Джо Байдена. Избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января.

Как ранее писал Bloomberg, Джо Байден долгое время опасался вводить ограничения против экспортеров нефти из России, опасаясь взлета цен на энергоносители, но под конец президентского срока все же решился на такой шаг, так как эта проблема станет уже проблемой Трампа.



