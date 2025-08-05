Шон Даффи - министр транспорта США, который также исполняет обязанности главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) - намерен на этой неделе объявить о планах ускорить строительство ядерного реактора на Луне. Об этом во вторник, 5 августа, сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники.

Как утверждается, в директиве агентства указано, что первая страна, которая построит АЭС на Луне, может "объявить запретную зону, которая значительно ограничит деятельность США". Документ также предписывает NASA в течение 60 дней назначить руководителя проекта и получить от компаний предложения по запуску на Луне 100-киловаттного ядерного реактора к 2030 году. Ранее планы были менее амбициозными и конкретными: для сравнения - с 2022 года агентство финансировало исследования для создания 40-киловаттного реактора на Луне "к началу 2030-х годов".

Кроме того, по информации издания, Даффи предложил директиву о замене Международной космической станции несколькими коммерческими станциями. Агентство планирует подписать контракт с производителем в течение полугода. Интерес к проекту выразили в том числе Axiom Space, Vast и Blue Origin. Отмечается, что оба решения могут позволить США опередить китайские проекты по освоению Луны и Марса. "Речь идет о победе во второй космической гонке", - заявил высокопоставленный сотрудник агентства.

Планы России и Китая на Луне

В мае госкорпорация "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация (РНКА) подписали меморандум о сотрудничестве при строительстве лунной электростанции. Она станет частью Международной лунной станции, которую Россия и Китай планируют построить к 2036 году. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, к проекту присоединилось 13 стран, среди которых - Беларусь, Пакистан, Азербайджан, Сербия, Сенегал, Джибути и Эфиопия.

Как в апреле отмечал Reuters, Россия и Китай могут построить на естественном спутнике Земли именно атомную электростанцию. Использовать ее планируется для обеспечения Международной лунной станции энергией.

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