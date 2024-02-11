Первые проекты должны быть готовыми в течение 12 месяцев

ВNASA всерьез задумались о колонизации Луны и теперь постепенно решают проблемы, которые могут возникнуть при основании там первой постоянной базы. В частности уже сделан первый шаг на пути к обеспечению потенциальной человеческой колонии постоянным источником электричества.

Как информирует Science Alert, для этого ученые решили не искать варианты с использованием возобновляемых источников энергии, а вместо этого сфокусировались на эффективности. Поэтому с компаниями Lockheed Martin, Westinghouse и IX были заключены 12-месячные контракты на создание миниатюрного ядерного реактора.

За этот срок компании должны предоставить свой проект реактора и сопутствующих систем, вроде теплоотвода и распределения энергии.

"Лунная ночь сложна с технической точки зрения, поэтому наличие такого источника энергии, как ядерный реактор, который работает независимо от Солнца, является благоприятным вариантом для долгосрочных исследований и научных усилий на Луне", — объяснила директор программы "Демонстрационные миссии технологий" NASA Труди Кортес.

Хотя вариант с солнечной энергией тоже не отбрасывается, однако стоит понимать, что лунная ночь длится 14 суток, в ходе которых база не сможет использовать светило для производства электричества. Поэтому именно ядерный реактор должен позволить первым колонистам не беспокоится о перебоях на первых этапах миссии.

В техническом задании указано, что реактор должен весить менее 6 тонн и производить 40 киловатт энергии. Для сравнения, на Земле его мощности хватило бы, чтобы обеспечить энергией 33 дома.

Другие же требования NASA не выдвигало, поскольку хочет, чтобы компании проявили нестандартный подход в создании своих творений

Ожидается, что реакторы пройдут "боевое крещение" на Луне в начале 2030 годов, а после этого в NASA предложат разработать реакторы специально для Марса.





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