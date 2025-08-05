5 августа Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету "Опошнянская керамика", посвященную традиционному гончарному искусству, которое сформировалось в поселке Опошня на Полтавщине и берет свое начало еще с XVII века.

Как пишет "Экономическая правда", об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Говорится, что на аверсе монеты в центре изображена зооморфная скульптура "Лев" авторства Василия Омеляненко, известного украинского гончара из Опошни (элемент отделки - цветная печать). По обе стороны скульптуры размещены фрагменты характерного наліпного декора зооморфной скульптуры.

На реверсе представлена стилизованная композиция, сформированная из элементов традиционного орнаментального декора опошнянских глиняных изделий, в частности тарелей - настоящих жемчужин украинского народного искусства, которые будто выходят за пределы одной из них. В верхней части монеты - надпись ОПИШНЯНСКАЯ КЕРАМИКА.

Дизайн монеты создала Алиса Иванова, скульпторы: Анатолий Демьяненко, Владимир Демьяненко.

Как сообщает Нацбанк,монета имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Тираж - до 75 000 штук (в сувенирной упаковке).

С 06 августа 2025 года памятную монету "Опошнянская керамика" можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Реализация этой монеты банками-дистрибьюторами (перечень которых указан на странице официального Интернет-представительства НБУ) будет осуществляться постепенно, по мере ее отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Напомним:

24 июня Национальный банк выпустил новую памятную монету, посвященную самоходной артиллерийской установке (САУ) "Богдана", которая сейчас является одним из ключевых элементов артиллерийского потенциала ВСУ.

7 июля Нацбанк выпустил новую памятную монету "Украинский хлопок. БПЛА Vampire", посвященную мощному многоцелевому дрону Vampire.