Национальный банк с 4 сентября 2024 года вводит в обращение памятную монету "Сергей Параджанов". Ее выпустили в честь 100-летия со дня рождения известного режиссера.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает "Экономическая правда".

Монета номиналом в пять гривен изготовлена ​​из серебра 925 пробы.

На аверсе на зеркальном фоне размещено стилизованное изображение плода граната в разрезе его зерен. Представленный образ – это своеобразная аллюзия обнаженной души маэстро, в которой огромное место было отведено Украине, где он некоторое время жил и работал.

Как говорится в сообщении, на реверсе монеты представлен стилизованный портрет Сергея Параджанова, а также коллаж из фрагментов его работ, как отражение мира художника, его жизненный путь. Вверху над композицией надписи "СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ", "100".

Тираж – до 7 500 штук.