Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Реєстрація
Увійти
Лоґін:
Пароль (
Забули?
):
Чужий комп'ютер
Войти
Головна
Перша шпальта
Новини
Авторська колонка
Газета
Контакти
Информация к новости
Дата: Сьогодні, 20:00
Сообщить о ошибке
0
Сьогодні, 20:00
День пам'яті Почаївської ікони Божої Матері у Свято-Успенському кафедральному соборі
Категория:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
У нас появился канал в
Telegram
, в котором мы будем делиться с Вами новостями
Ключевые слова:
Твитнуть
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Вернуться
Наш сайт
рекомендует:
День памяти Касперовской иконы Божией Матери в Свято-Успенском кафедральном соборе
Праздник Касперовской иконы Божией Матери в Свято-Успенском кафедральном соборе
В день Касперовской иконы Божией Матери будут совершены Божественная литургия и праздничный Крестный ход с молитвой о мире в Украине
12 июля в Одессе пройдет Крестный ход
В день почитания Феодоровской иконы Божией Матери митрополит Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Покровском кафедральном Измаильском соборе и возглавил многотысячный Крестный ход (Видео)
5 способов отбелить зубы в домашних условиях
Что подарить родным и друзьям к Пасхе?
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам
зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
5-08-2025
День пам'яті Почаївської ікони Божої Матері у Свято-Успенському кафедральному соборі
5-08-2025
США можуть прискорити запуск АЕС на Місяці у відповідь на плани РФ
5-08-2025
НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "Опішнянська кераміка"
5-08-2025
Суд у Кишиневі засудив голову Гагаузії Гуцул до семи років ув'язнення
5-08-2025
Що наука каже про медитацію
5-08-2025
ТЕО 796 Ведучий - протоієрей Ігор Родін
4-08-2025
Президент Чехії назвав умову виживання України як держави
4-08-2025
«Алло» уже не в моді: у покоління зумерів новий тренд у відповідях на дзвінки
4-08-2025
У столиці Фінляндії за рік не сталося жодної смертельної ДТП: у чому секрет
4-08-2025
Зеленський підписав санкції проти капітанів “тіньового флоту” РФ
4-08-2025
У монастирі РФ, куди приїжджали Путін і Лукашенко, з’явилася дивна фреска
3-08-2025
Зубні імплантати та протези можуть піти в минуле вже у найближчі кілька років.
3-08-2025
Американці віддали зерновий термінал в Одесі іншим інвесторам
Відео
Що наука каже про медитацію
Навігація
Головна сторінка
Реєстрація
ТБ Програма "До Слова"
Прес-клуб
Контакти
Архів газети
Газета "СЛОВО". №3-4
Газета "СЛОВО". №1-2
Газета "СЛОВО". №42-46
Газета "СЛОВО". №37-41
Газета "СЛОВО". №35-36
Газета "СЛОВО". №33-34
Газета "СЛОВО". №31-32
^
Громадсько-політична газета "СЛОВО"
Copyright © 2012-2024 Використання матеріалів дозволяється за умови розміщення посилання на сайт.
Громадсько-політична газета "СЛОВО" © 2024