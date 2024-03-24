Утром 23 марта Папа Франциск принял на частной аудиенции в Зале Павла VI руководителей и сотрудников итальянской общественной вещательной компании RAI по случаю её двойного юбилея – столетия начала радиовещания и 60-летнего юбилея телевидения.

Поздравив гостей, Епископ Рима подчеркнул важную роль и ответственность СМИ перед обществом: они должны служить гражданам, предоставлять им достоверную, «незагрязнённую» информацию и быть открытыми для всех. Эта задача несовместима с фейковыми новостями и влиянием идеологий, стремящихся контролировать общественное мнение: важно искать и продвигать истину, которую нельзя делить на части ради собственных интересов. Кроме того, информация должна передаваться непредвзято, с уважением плюрализма мнений и источников: истина – одна, она гармонична, её следует предлагать, а не навязывать. Епископ Рима отметил, что общественное служение RAI связано не только с новостями, но и с кинематографом, телесериалами, культурными, детскими и спортивными программами. В технически прогрессивном, но часто лишённом человечности мире важно поощрять красоту и солидарность, защищать свободу и помогать каждому человеку найти смысл жизни и перспективы добра, подчеркнул Святейший Отец. Не менее важна в работе СМИ роль технологий, которые должны управляться этической моделью и не поддаваться дискриминационному влиянию искусственного интеллекта: оно может привести к поляризации общественного мнения и «формированию одномыслия».

По словам Папы, работа в сфере СМИ должна учитывать голоса меньшинств, неимущих и отверженных, создавать качественный контент, быть инструментом познания, стимулирования мысли, помогать молодёжи мечтать. Коммуникация играет фундаментальную роль в переплетении социально важных ценностей, таких как гражданственность и участие в жизни общества. Поэтому сотрудники RAI призваны быть друзьями, которые стучатся в двери всех итальянских домов, чтобы радовать и удивлять своим присутствием; они должны разделять радости и печали, продвигать единство, умение слушать и вести диалог в семье и обществе с уважением и смирением, подчеркнул в конце встречи Святейший Отец.