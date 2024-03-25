Анекдотичная история хорошо иллюстрирующая образ мышления олигархов и их обслуживающего класса (в особенности журналистов), - рассказывает ТГ канал "Чиполино в кепке".

Российский журналист Сергей Доренко рассказывал такую историю. В начале декабря 1999 г. должны были состояться выборы в Госдуму РФ. Сразу после них намечались выборы президента. Фактически определялся сменщик Ельцина—будущий хозяин всей России.

Бесспорным лидером опросов общественного мнения тогда был бывший премьер Евгений Примаков с 36%. На втором месте мэр Москвы Лужков—16%. Назначенный в августе премьер-министр Владимир Путин имел рейтинг 1,5%, а действующий президент Ельцин – 0%! Это по опросам общественного мнения, которые проводила в сентябре 1999 г. структура подконтрольная администрации президента Ельцина. К концу ноября рейтинг Примакова отвалился до 12%, Лужкова до 2%, а Путина вырос до 32%.

Кроме операции «рязанский сахар» и Второй Чеченской войны, очень большую роль в этом сыграл черный пиар. А именно серия из 15 воскресных передач на первом (ОРТ) канале российского ТВ. В которых ведущий Доренко откровенно мочил Лужкова и Примакова.

Особенно Лужков это воспринимал очень болезненно.

Надо иметь в виду что тогда не существовало идеологической монополии на российском телевидении. Были поддерживающие Лужкова и Примакова крупные общенациональные (НТВ) и региональные (ТВ6, ТВ Центр и др) тв каналы.

Но все же передача Доренко выходила в прайм время на канале с самым массовым охватом и была самой рейтинговой, опережая например Итоги Евгения Киселева на НТВ.

По словам Бориса Березовского, тогдашнего собственника ОРТ и ярого врага Лужкова/Примакова, в ноябре после выхода 9 программ (оставалось выйти ещё 6 выпусков) с ним встретился Гусинский и предложил от имени Лужкова заплатить 150 млн $ если программа будет закрыта и Доренко больше не выйдет в эфир. Березовский ожидаемо отказался, ведь речь шла о победе на выборах (власти над Россией) о значит куда больших суммах.

При этом к самому Доренко никто даже не попробовал подойти и поговорить. Не попробовал предложить ему взятку. Хотя сам Сергей позже, признавался, получил он предложение даже в 10 раз скромнее, он тут же бы согласился, закрыл бы программу, и уехал бы из России. И возможно итоги выборов были бы несколько другими. И вся история России возможно пошла бы по-другому пути . Хотя навряд ли.

Но главное мысль в том, что олигархи даже подумать не могли, что договариваться нужно не с другим олигархом – своей ровней, а с простым журналистом. Их классовая ограниченность не позволила им опуститься до уровня … какого-то там «борькиного шестерки».

И это очень частая ошибка, за которую очень дорого приходится платить. И олигархом, и управляемым ими народам и странам.