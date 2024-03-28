Высокопоставленный американский дипломат, ответственный за противодействие дезинформации, считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть более открытым к раскрытию информации о состоянии войны в Украине. Совет прозвучал на фоне усиления боевых действий, российских успехов в ключевых сферах и ослабления международного внимания к войне. Как передает УНИАН, об этом пишет Politico.

"Иногда украинское правительство может сопротивляться той свободе информации, которая является нормальной для нас. Но это не значит, что мы не имеем права на свободу слова", – отметил Джеймс Рубин, руководитель Центра глобального взаимодействия Государственного департамента США, который освещает пропагандистские усилия враждебных государств и других субъектов, направленные против Америки и ее союзников по всему миру.

Он добавил, что иногда военные репортеры сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского.

"Но в демократическом государстве, которым, как мы надеемся и все чаще видим, становится Украина, ... они могут понять, что иметь военных репортеров, освещающих войну, даже если иногда появляются плохие новости, – это гораздо лучшая жизнь, чем контролируемая среда, в которую Россия поставила весь свой народ", – подчеркнул дипломат.

По его словам, в то время как украинские и западные журналисты настаивают на расширении доступа к линии фронта, власти в Киеве ограничивают репортажи из чувствительных зон конфликта и отказывают государственному телерадиовещанию в усилении его роли на том основании, что эти ограничения служат подавлению российских дезинформационных кампаний.

Рубин предположил, что лучший доступ усилит насущную потребность Украины в большей помощи со стороны ее союзников. Он добавил, что хотя страна "движется в правильном направлении", она еще не является "полноценной демократией" с некоторыми негативными последствиями для потока информации.

Американский чиновник также обсудил совместные усилия США и их союзников в борьбе с использованием искусственного интеллекта в попытках распространять фейковые новости.