Приложение для военнослужащих "Армия+" выйдет летом 2024 года и позволит оцифровать журналы и лучше предоставлять услуги военным. Подробности о нем рассказала сайту dou.ua заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Фокус.

Программу создают вместе с Министерством цифровой трансформации Украины. Из-за секретности допущенным к его разработке является небольшой круг людей. Существуют четыре команды, создающие различные функции. Юридический отдел создает правовые и нормативные акты, которые нужны для работы программы. Бизнес-аналитики выбирают, какие службы запустить в первую очередь. Группа программистов непосредственно разрабатывает программу, а специалисты по кибербезопасности думают над ее защитой. Имеющиеся наработки в программе созданы специалистами Минобороны. Однако в дальнейшем министерство будет привлекать для разработки украинские ІТ-компании.

Ранее в минобороны рассказали о некоторых услугах, которые будут в "Армия+". Среди них комплексная база знаний, которая поможет военным в прохождении службы. Профессиональным саморазвитием позволят заниматься учебные курсы онлайн. Также будут в электронной форме рапорты и удостоверение военнослужащего, которое сделает более доступными услуги и боевые системы. Также будут формы обратной связи, для быстрой реакции государства на те или иные вопросы.

"Мы видим "Армию+" как super-app для военного, который содержит все необходимые сервисы и оцифровывает все процессы. One-stop-shop, воплощающий радикальное изменение взаимоотношений между военнослужащими и государством", — рассказывает заместитель министра. One-stop-shop — концепция среды, где потребители получают все необходимое в одном месте.

Среди военных проводили опрос, чтобы определить наиболее нужные услуги для реализации в программе. Первыми среди них будут рапорты на отпуска, ежегодные и по семейным обстоятельствам, а также рапорт о ежегодной финансовой помощи на оздоровление. В дальнейшем услуг будет больше. В разработке находится функция онлайн-отслеживания статуса поданного рапорта.

"В подразделении министерства будут отдельные люди, которые будут поддерживать "Армию+", собирать и фильтровать фидбек. Мы заинтересованы получать реальные и объективные отзывы. Фидбек через приложение точно будет влиять на выявление и устранение неправомерных вещей", — говорит Екатерина Черногоренко.

Электронное удостоверение защитника является эквивалентом военного билета. Документ будет содержать информацию о звании, должности, подразделение военного и тому подобное. Он будет действовать так же как и бумажный документ. Электронная форма уменьшит количество ситуаций, когда невозможна идентификация из-за отсутствия бумажного билета.

В разработке находится электронный документ, который будет представлять собой выписку из Единого электронного реестра военнообязанных, призывников и резервистов "Оберіг", имеет рабочее название "Сертификат защитника". Он будет свидетельствовать о статусе военнообязанного: пригоден ли он к службе, где находится на учете и прочее. Этого документа не будет в "Армия+" — программа предназначена именно для военных.