В пятницу озеленители Коммунального предприяти «Горзелентрест» высадили 100 молодых акаций. Саженцы были выращены в собственных питомниках, которые расположены за городом. Их возраст 8 – 10 лет. Молодые деревья украсили обочину дороги вдоль проезжей части возле областной детской больницы на ул. Воробьева.

А возле здания Облгосадминистрации так же при участии озеленителей КП «Горзелентрест» была высажена «Роща детских снов». Здесь буду расти 43 куста калины.

Так же весной 2024 года на одесских клумбах планируется посадить 200 тысяч весенних цветов: виолы, маргаритки, селены и другие.