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Сьогодні, 14:00

Уродженка Одеси пробилася до півфіналу Australian Open-2024

Категорія: Новини / Спорт

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Даяна Ястремская стала первой представительницей Украины, пробившейся в 1/2 финала одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии.
В матче 1/4 финала австралийского мейджора 23-летняя одесситка победила 19-летнюю чешку Линду Носкову, которая перед этим выбила Элину Светолину.

Четвертьфинальный поединок между Ястремской и Носковой длился 1 час 20 минут и завершился триумфом украинки со счетом 6:3, 6:4.

Выходом в полуфинал австралийского мейджора Даяна установила историческое достижение для украинского тенниса. Ястремская – первая украинка, сыграющая в 1/2 финала на Australian Open. Также она вторая украинка после Светолиной, доходившей до полуфинала турнира серии Grand Slam. До этого ее лучшим достижением был 4-й раунд Wimbledon-2019.

В 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии Ястремская сразится с победительницей матча между «нейтральной» россиянкой Анной Калинской и Чжэн Циньвэнь из Китая.

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