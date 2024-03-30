В 2023 году мировые продажи б/у одежды выросли на 18%, до 156 млрд ф. ст. [~$187 млрд.] В следующем году, согласно отчету GlobalData, они составят 1/10 часть мирового рынка моды, а к 2028 году их объем достигнет 277 млрд ф.ст [~$332 млрд], пишет The Guardian.

В США рынок ресейла и секонд-хендов растет в 7 раз быстрее, чем рынок новой одежды; подобные тенденции наблюдаются и в других странах.

По мнению экспертов, это обусловлено как глобальным экономическим кризисом, так и трендами на экологичность и осознанность потребления. Большую часть покупателей подержанных вещей составляют “миллениалы” и “зумеры” — по данным GlobalData, 65% респондентов в возрасте от 12 до 43 лет покупали какие-либо вещи в секонд-хенд-магазинах за последний год. При этом 38% заявили, что экономят на одежде сейчас, чтобы позволить себе покупать товары более дорогих брендов в будущем.

Ожидается, что в ближайшие 5 лет объем онлайн-продаж увеличится более чем в 2 раза и достигнет 31 млрд ф. ст. [~$37 млрд]. Клиенты постарше предпочитают покупать одежду офлайн, например в чарити-шопах или специализированных секонд-хенд-бутиках.

В Великобритании найти подержанную одежду обычно не составляет труда, так как крупнейшие розничные сети — от Selfridges до Primark — периодически размещают у себя стеллажи с секонд-хендом.

Стремительный рост цен в заведениях быстрого питания и ресторанах США заставил людей с ограниченным бюджетом отказываться от их услуг, сообщает Reuters. Недавний опрос показал, что примерно четверть потребителей с низким доходом заявили, что едят меньше фаст-фуда, а около половины — что посещают рестораны быстрого питания всё реже.

Как передаёт агентство, цены на продукты питания выросли в США на 20% с января 2021-го по январь 2024 года, что стало самым резким скачком за всю историю наблюдений.

Недавнее исследование показало, что половина американцев, зарабатывающих менее $35 тыс. в год, испытывают трудности с оплатой повседневных расходов, и почти 80% испытывают умеренный или «очень сильный» стресс из-за недавнего повышения цен. При этом, согласно последним данным переписи населения США, около трети домохозяйств чернокожих американцев и 21% домохозяйств белых американцев заработали в 2022 году менее $35 тыс.

Тем временем для компаний быстрого питания потребители с низким доходом составляют значительную часть клиентской базы и определяют долгосрочные тенденции. Но они, как правило, первыми сокращают расходы и последними возвращаются.

Источник