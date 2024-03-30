В результате массированного российского обстрела 22 марта полностью разрушена одна из крупнейших теплоэлектростанций Харьковской области - Змиевская ТЭС. Об этом на своем сайти сообщила украинская энергетическая компания "Центрэнерго".
Разбор завалов на предприятии продолжается. Время, необходимое на восстановление, пока неизвестно, однако глава наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота, слова которого цитирует "Интерфакс-Украина", подчеркнул, что на этот раз своими силами компания не справится.
Посетивший разрушенную ТЭС министр энергетики Герман Галущенко пообещал помочь с восстановлением.
В ночь на 22 марта российские войска нанесли ракетный удар по Украине, который Галущенко назвал самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время.
При этом самая сложная ситуация сложилась в Харькове, где российские войска пытались поразить абсолютно все питающие город энергообъекты.
В свою очередь, Украина усиливает собственные удары по объектам на территории России. В пятницу в Белгороде один человек погиб в результате удара беспилотника по жилому дому, сообщают местные власти. Ранее ночью в городе сообщалось о массированной атаке беспилотников.
На этом фоне премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу призвал европейские страны увеличить инвестиции в оборону и помощь Украине, подчеркнув, что "если Украина потерпит поражение от России, никто в Европе не сможет чувствовать себя в безопасности".
В своем обращении к европейским СМИ он заявил, что континент вступает в "предвоенную эру", и война уже более двух лет является реальностью, а не абстрактной идеей.
Дональд Тускпремьер-министр Польши
Он также напомнил, что предупреждал об опасности, которую представляет Россия, еще в 2009 году. По его словам, тогда люди списывали эти слова на его русофобию, но теперь в европейских столицах отношение к этой проблеме меняется.