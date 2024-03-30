Одна из крупнейших теплоэлектростанций Харьковской области, Змиевская ТЭС, полностью разрушена в результате российского удара 22 марта, заявили в "Центрэнерго". Дональд Туск заявил в пятницу, что Европа вступает в "предвоенную эпоху".

В результате массированного российского обстрела 22 марта полностью разрушена одна из крупнейших теплоэлектростанций Харьковской области - Змиевская ТЭС. Об этом на своем сайти сообщила украинская энергетическая компания "Центрэнерго".

"Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полной - до значительной", - говорится в сообщении компании.

Разбор завалов на предприятии продолжается. Время, необходимое на восстановление, пока неизвестно, однако глава наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота, слова которого цитирует "Интерфакс-Украина", подчеркнул, что на этот раз своими силами компания не справится.

Посетивший разрушенную ТЭС министр энергетики Герман Галущенко пообещал помочь с восстановлением.

Будем помогать через доноров. Деньги есть. Есть подходящий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать! Герман Галущенко министр энергетики

В ночь на 22 марта российские войска нанесли ракетный удар по Украине, который Галущенко назвал самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны", - сказал он.

При этом самая сложная ситуация сложилась в Харькове, где российские войска пытались поразить абсолютно все питающие город энергообъекты.

В свою очередь, Украина усиливает собственные удары по объектам на территории России. В пятницу в Белгороде один человек погиб в результате удара беспилотника по жилому дому, сообщают местные власти. Ранее ночью в городе сообщалось о массированной атаке беспилотников.

На этом фоне премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу призвал европейские страны увеличить инвестиции в оборону и помощь Украине, подчеркнув, что "если Украина потерпит поражение от России, никто в Европе не сможет чувствовать себя в безопасности".

В своем обращении к европейским СМИ он заявил, что континент вступает в "предвоенную эру", и война уже более двух лет является реальностью, а не абстрактной идеей.

"Гражданам стран Евросоюза необходимо привыкнуть жить с мыслью о надвигающейся войне, поскольку в ближайшем будущем военный конфликт с Россией не исключен".

Дональд Тускпремьер-министр Польши

"Мы не переживали такой ситуации с 1945 года. Я знаю, это звучит катастрофически, особенно для людей молодого поколения, но мы должны мысленно привыкнуть к наступлению новой эры - предвоенной эпохи", - указал Туск.

Он также напомнил, что предупреждал об опасности, которую представляет Россия, еще в 2009 году. По его словам, тогда люди списывали эти слова на его русофобию, но теперь в европейских столицах отношение к этой проблеме меняется.