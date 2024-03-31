Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал первое интервью после назначения в феврале на эту должность.

В статье, опубликованной государственным агентством «Укринформ», главком говорил о ситуации на фронте, новой стратегии украинских войск и изменениях в планах мобилизации.

Вот главное, о чем он рассказал.

О положении на фронте

Ситуация сложная, но на фронте она и не бывает другой. Противник продолжает наступательные действия на широком фронте, пытается любой ценой выйти на границы Донецкой и Луганской областей, потеснить ВСУ на левом берегу Днепра в Запорожской области.

«Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед. В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, имеют только тактическое значение», — говорит Сырский.

По его словам, российские войска имеют численное преимущество, не считаются с потерями и продолжают применять тактику массированных штурмов. Противник значительно нарастил активность авиации, применяет КАБ — управляемые авиабомбы, разрушающие наши позиции, добавил Сырский. Преимущество РФ по выпущенным артиллерийским снарядам несколько дней назад составляло около 6:1.

«ВСУ научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством применения имеющегося оружия. Кроме того, мы максимально используем преимущество в беспилотной авиации. Хотя враг пытается догнать нас в этом эффективном виде оружия», — отмечает украинский главком.

Украина меняет тактику действий на море. Атаки безэкипажных дронов на корабли противника настолько эффективны, что это позволяет говорить об изменениях в стратегии боевых действий на море в целом, считает Сырский.

«Мы целенаправленно уничтожаем российский Черноморский флот. И будем делать это дальше. Последние поражения нескольких кораблей в Севастополе — еще одно тому подтверждение».

Об отставке Залужного

Военные не обсуждают приказы. Если у президента, Верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, это значит, что эти причины веские, ответил Сырский на вопрос о смене главкома.

Состав Генерального штаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с опытом боевых действий, добавляет он.

Запущен процесс ротации воинских частей на линии фронта с целью восстановить боеспособность техники, обеспечить отдых и восстановление военнослужащих. Для этого ВСУ нужны люди. О мобилизации

Украинское командование скорректировало планы по пополнению численности войск. Если раньше считалось, что для поддержания боеспособности и обеспечения ротации подразделений и частей Вооруженных сил на фронте необходимо мобилизовать еще 500 тысяч человек, то после аудита внутренних ресурсов и уточнения численности боевого состава эта цифра была существенно уменьшена, говорит Сырский.

Однако новые цифры он не приводит:

«Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах».

Он также добавил, что мобилизованных, у которых нет боевого опыта, сразу на фронт не отправляют.

Об отступлении из Авдеевки

По словам Сырского, в отходе ВСУ из Авдеевки сыграли роль существенное преимущество противника в силах и средствах штурмовых подразделений, постоянные бомбардировки управляемыми авиабомбами, которые нарушили целостность обороны, нехватка артиллерийских боеприпасов.

«Чтобы избежать окружения и сохранить жизнь людей, я принял решение выйти из Авдеевки. К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в плен. Это война», — сказал главком.

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