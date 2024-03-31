Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал первое интервью после назначения в феврале на эту должность.
В статье, опубликованной государственным агентством «Укринформ», главком говорил о ситуации на фронте, новой стратегии украинских войск и изменениях в планах мобилизации.
Вот главное, о чем он рассказал.
О положении на фронте
Ситуация сложная, но на фронте она и не бывает другой. Противник продолжает наступательные действия на широком фронте, пытается любой ценой выйти на границы Донецкой и Луганской областей, потеснить ВСУ на левом берегу Днепра в Запорожской области.
По его словам, российские войска имеют численное преимущество, не считаются с потерями и продолжают применять тактику массированных штурмов. Противник значительно нарастил активность авиации, применяет КАБ — управляемые авиабомбы, разрушающие наши позиции, добавил Сырский. Преимущество РФ по выпущенным артиллерийским снарядам несколько дней назад составляло около 6:1.
Украина меняет тактику действий на море. Атаки безэкипажных дронов на корабли противника настолько эффективны, что это позволяет говорить об изменениях в стратегии боевых действий на море в целом, считает Сырский.
Об отставке Залужного
Военные не обсуждают приказы. Если у президента, Верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, это значит, что эти причины веские, ответил Сырский на вопрос о смене главкома.
Состав Генерального штаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с опытом боевых действий, добавляет он.
Запущен процесс ротации воинских частей на линии фронта с целью восстановить боеспособность техники, обеспечить отдых и восстановление военнослужащих. Для этого ВСУ нужны люди. О мобилизации
Украинское командование скорректировало планы по пополнению численности войск. Если раньше считалось, что для поддержания боеспособности и обеспечения ротации подразделений и частей Вооруженных сил на фронте необходимо мобилизовать еще 500 тысяч человек, то после аудита внутренних ресурсов и уточнения численности боевого состава эта цифра была существенно уменьшена, говорит Сырский.
Однако новые цифры он не приводит:
Он также добавил, что мобилизованных, у которых нет боевого опыта, сразу на фронт не отправляют.
Об отступлении из Авдеевки
По словам Сырского, в отходе ВСУ из Авдеевки сыграли роль существенное преимущество противника в силах и средствах штурмовых подразделений, постоянные бомбардировки управляемыми авиабомбами, которые нарушили целостность обороны, нехватка артиллерийских боеприпасов.