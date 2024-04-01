Высокое кровяное давление или гипертония является значительным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. И хотя медикаментозное лечение и изменение образа жизни являются основными решениями для лечения гипертонии, выбор диеты также играет важную роль. Включение определенных напитков в свой рацион может помочь контролировать кровяное давление. Эти напитки богаты антиоксидантами и противовоспалительными свойствами, защищающими клетки от повреждений и уменьшающие воспаление, что, в свою очередь, помогает контролировать кровяное давление. Как передает Фокус, об этом пишет Health Shots.

Яблочный сок

Известная поговорка гласит, что яблоко в день может отпугнуть врача, особенно для тех, кто страдает гипертонией. Яблочный сок богат полифенолами, особенно флавоноидами, способствующими здоровью сердечно-сосудистой системы. Флавоноиды помогают расслабить кровеносные сосуды, улучшить функцию эндотелия и регулировать кровяное давление. Кроме того, высокое содержание калия в яблоках может помочь сбалансировать уровень натрия в организме, что имеет решающее значение для контроля артериального давления.

Чай из гибискуса

Чай из гибискуса, известный обилием антиоксидантов, таких как антоцианы и флавоноиды, и готовится из высушенных лепестков цветка гибискуса. Эти антиоксиданты обладают способностью расширять кровеносные сосуды и снижать кровяное давление. Обзор нескольких исследований 2015 года показал, что употребление чая из гибискуса может значительно снизить артериальное давление, как с точки зрения систолического, так и диастолического значения. Опустите сухой лепесток гибискуса в кипящую воду на несколько минут, а затем процедите и пейте теплым, чтобы получить максимум пользы.

Свекольный сок

Исследования Британского кардиологического фонда (BHF) в 2015 году показывают, что ежедневное употребление 250 мл свекольного сока потенциально может снизить кровяное давление у людей с гипертонией. Некоторые исследования даже предполагают, что употребление двух чашек свекольного сока в день может принести дополнительную пользу. "Свекольный сок богат оксидом азота — соединением, которое, как известно, расширяет кровеносные сосуды и снижает уровень артериального давления", — объясняет диетолог Комал Малик .

Гранатовый сок

Гранаты являются не только отличным источником питательных веществ, таких как витамин С, калий и фолиевая кислота, но также обладают сильными противовоспалительными свойствами. Доказано, что содержащиеся в нем антиоксиданты, такие как пуникалагины и антоцианы, оказывают мощное антигипертензивное действие. "Регулярное употребление гранатового сока может помочь снизить кровяное давление, улучшить уровень холестерина и уменьшить окислительный стресс в организме, способствуя выработке оксида азота и уменьшая воспаление", — объясняет Малик.

Зеленый чай