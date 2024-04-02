В 2022 году почти пятая часть (19%) всего произведенного в мире продовольствия была выброшена.

Как передает «Голос Америки», об этом говорится в докладе «Индекс пищевых отходов», подготовленном Программой ООН по окружающей среде. Это эквивалентно примерно 1,05 миллиарда тонн.

В докладе, отслеживающем прогресс стран в достижении Целей ООН по устойчивому развитию, говорится, что наибольший вклад (60%) в общий объем отходов вносят домохозяйства. Около 30% приходится на предприятия общественного питания, такие как рестораны, а остальное – на розничную торговлю.

На уровне личного потребления каждый человек в среднем выбрасывает около 79 килограммов еды, что в сумме составляет по меньшей мере миллиард порций еды, которые выбрасываются ежедневно во всем мире.

«Это что-то непостижимое, – заявила один из составителей доклада Клементина О’Коннор. – Это совершенно нелогично, и это сложная проблема, но путем сотрудничества и системных действий ее можно решить».

Доклад появился в ситуации, когда более 80 миллионов человек во всем мире страдают от хронического голода, а глобальные продовольственные кризисы усиливаются.