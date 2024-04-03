В нынешнем перечне авто, владельцы которых должны уплатить 25 тыс. грн. (так называемый "налог на роскошь") отсутствуют многие модели автомобилей, некоторые роскошные марки в целом, а также содержатся банальные ошибки, которые можно использовать в качестве лазеек для неуплаты налога.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

Транспортный налог - уплата 25 тысяч гривен в год для владельцев автомобилей, которым не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат (в этом году это около 2,7 млн. грн.). Среднерыночная стоимость рассчитывается по специальной формуле.

"Список автомобилей под налогообложение готовит ГП "Держзовнишинформ", он публикуется на сайте Минэкономики. В нем указываются конкретные марки, модели, объемы двигателей, возраст машины, а также комплектация или версия, за которую придется платить - чтобы владельцы четко понимали, что именно их транспортное средство подлежит налогообложению", - говорится в сюжете.

Журналисты выяснили, что в перечень автомобилей, владельцы которых должны уплатить транспортный налог в 2024 году, вообще не попали машины марки Ferrari.

"Они самые дорогие на украинском авторынке, по данным сайта auto.ria. Две SF90 2022-го года сейчас продаются за 650 тыс долл и 800 тыс долл - более дорогая была частью коллекции 25-летнего миллионера Александра Слобоженко", - говорится в материале.

Кроме этого, в перечне с сайта Минэкономики вообще отсутствуют автомобили Rolls-Royce.

Автомобилями этой британской марки пользуются народные депутаты Украины. В частности, на кроссоверах Cullinan были замечены нардепы Степан Ивахив, Суто Мамоян и Геннадий Вацак, добавляет Bihus.Info.

"Кондитерский дом Вацака также владеет седаном Rolls-Royce Ghost и кроссовером Lamborghini Urus. Автомобилей этой итальянской марки тоже нет в нынешнем перечне на сайте Минэкономики", - говорится в сюжете.

Также в перечне вообще отсутствуют автомобили марки McLaren, Alpina, ряд моделей Mercedes-Benz, которые по ценовому критерию должны попасть под налогообложение, и множество других.

Кроме этого, в списке замечены ошибки, которые позволяют при желании избегать уплаты налога даже за те машины, которые есть в перечне, подчеркивают журналисты.

В частности, для трех моделей Bentley указаны неправильные объемы двигателей, а седаны Mercedes-Maybach прописаны с ошибкой - MaVbach.

Напомним:

Министерство экономики обнародовало перечень моделей авто, которые подпадают под транспортный налог в 2024 году.

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Экономическая правда