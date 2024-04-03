В нынешнем перечне авто, владельцы которых должны уплатить 25 тыс. грн. (так называемый "налог на роскошь") отсутствуют многие модели автомобилей, некоторые роскошные марки в целом, а также содержатся банальные ошибки, которые можно использовать в качестве лазеек для неуплаты налога.
Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.
Транспортный налог - уплата 25 тысяч гривен в год для владельцев автомобилей, которым не более 5 лет и среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат (в этом году это около 2,7 млн. грн.). Среднерыночная стоимость рассчитывается по специальной формуле.
Журналисты выяснили, что в перечень автомобилей, владельцы которых должны уплатить транспортный налог в 2024 году, вообще не попали машины марки Ferrari.
Кроме этого, в перечне с сайта Минэкономики вообще отсутствуют автомобили Rolls-Royce.
Автомобилями этой британской марки пользуются народные депутаты Украины. В частности, на кроссоверах Cullinan были замечены нардепы Степан Ивахив, Суто Мамоян и Геннадий Вацак, добавляет Bihus.Info.
Также в перечне вообще отсутствуют автомобили марки McLaren, Alpina, ряд моделей Mercedes-Benz, которые по ценовому критерию должны попасть под налогообложение, и множество других.
Кроме этого, в списке замечены ошибки, которые позволяют при желании избегать уплаты налога даже за те машины, которые есть в перечне, подчеркивают журналисты.
В частности, для трех моделей Bentley указаны неправильные объемы двигателей, а седаны Mercedes-Maybach прописаны с ошибкой - MaVbach.
Напомним:
Министерство экономики обнародовало перечень моделей авто, которые подпадают под транспортный налог в 2024 году.
Читайте также: Дорого-богато: кто и сколько платит налога за роскошные авто