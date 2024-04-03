Украина имеет насущные потребности, поэтому любая задержка в оказании поддержки грозит последствиями на поле боя. Об этом накануне двухдневной министерской встречи в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Фокус со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что министры обсудят, как НАТО может взять на себя больше обязательств по координации предоставления военной помощи и обучения для Украины. Эти планы будут обсуждаться во время двухдневной встречи в Брюсселе, которая будет посвящена 75-летию основания Организации Североатлантического договора и подготовке к июльскому саммиту лидеров альянса в Вашингтоне.

"Украина имеет насущные потребности. Любая задержка в оказании поддержки имеют последствия на поле боя. Поэтому нам нужно изменить динамики нашей поддержки", — сказал Столтенберг, прибыв на встречу.

По его словам, страны альянса должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине в сфере безопасности на долгосрочную перспективу, чтобы мы меньше полагались на добровольные взносы, а больше на обязательства НАТО. Инициатива касается меньше краткосрочных предложений и больше многолетних обещаний.

Генсек НАТО сказал, что министры обсудят, как альянс может взять на себя больше ответственности за координацию военного оборудования и обучения для Украины. Он отказался подтвердить уровень финансирования и сказал, что целью является принятие решения на июльском саммите.

Вступление в НАТО — планы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет делать Украина в 2024 году. По словам президента, наше государство должно полностью реализовать решение об открытии переговоров с Евросоюзом и подготовить соответствующий процесс переговоров. Кроме того, Киеву следует выработать систему отношений и коммуникации с членами НАТО. Руководитель государства провел длительное совещание относительно планов на 2024 год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и в НАТО.

Зеленский 27 декабря заявлял, что Украине едва ли не сложнее всего в Европе стать членом НАТО. По его словам, дипломаты должны будут решать проблему с будущим членством Киева в Альянсе. От этого будет зависеть стабильность на континенте.

Руководитель МИД Дмитрий Кулеба на примере стульев объяснил, ждут ли Украину в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг во время встречи в Брюсселе указал украинскому министру на его место.

Напомним, 3 апреля в Госдепе анонсировали разработку "дорожной карты" вступления Украины в Альянс. Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что союзники во время саммита НАТО в Вильнюсе в прошлом году заверили, что Украина вступит в Альянс.