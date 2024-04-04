Поддержите Павла Щелина на ПАТРИОН: https://www.patreon.com/pavelshch?fan... Канал Павла Щелина: @PavelShchelin Телеграм: https://t.me/common_sen Тайм-коды:

00:00 Война и международный терроризм

2:10 Метод достижения политических целей

4:10 Национальный терроризм

5:05 Серая ЗОНА заказчика

8:30 Терроризм по франшизе

10:10 Технология телефонных мошенников

11:47 Достаточные основания для ответа

12:35 Удар по Дамаску

14:11 Волны ХАОСА: не реагировать нельзя

16:02 Кодекс чести и биодроны

18:50 Зеркало двух войн

20:25 Мигранты в РФ. Советский город и гетто

26:05 Коридор Турции. Лагеря ИГИЛ

30:05 Борьбы не будет. Политики и спецслужбы

33:05 Тим Уолберг и быстрый конец Хиросимы

35:40 Извинения Нетаньяху. Ложная наивность

37:50 Принцип хуситов.

40:50 Переговоры в Ватикане

44:35 Роль Папы

47:45 Помощь США в кредит

49:50 С демографической точки зрения Украины уже нет и не будет

51:10 Лампедуза в Украине

53:10 Демографического бума не будет

54:00 Биоматериал солдата

56:20 Раскол и стыд за уклонистов

59:15 Веймарский синдром

1:01:25 В РФ бьют участников СВО

1:03:40 Гонзо-журналистика

1:05:50 Запрет Телеграм и долг государства

1:09:20 Алгоритм распространения

1:11:47 Мост в Балтиморе. США сыплятся

1:16:27 Граница Мейсона-Диксона