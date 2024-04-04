Поддержите Павла Щелина на ПАТРИОН: https://www.patreon.com/pavelshch?fan... Канал Павла Щелина: @PavelShchelin Телеграм: https://t.me/common_sen Тайм-коды:
00:00 Война и международный терроризм
2:10 Метод достижения политических целей
4:10 Национальный терроризм
5:05 Серая ЗОНА заказчика
8:30 Терроризм по франшизе
10:10 Технология телефонных мошенников
11:47 Достаточные основания для ответа
12:35 Удар по Дамаску
14:11 Волны ХАОСА: не реагировать нельзя
16:02 Кодекс чести и биодроны
18:50 Зеркало двух войн
20:25 Мигранты в РФ. Советский город и гетто
26:05 Коридор Турции. Лагеря ИГИЛ
30:05 Борьбы не будет. Политики и спецслужбы
33:05 Тим Уолберг и быстрый конец Хиросимы
35:40 Извинения Нетаньяху. Ложная наивность
37:50 Принцип хуситов.
40:50 Переговоры в Ватикане
44:35 Роль Папы
47:45 Помощь США в кредит
49:50 С демографической точки зрения Украины уже нет и не будет
51:10 Лампедуза в Украине
53:10 Демографического бума не будет
54:00 Биоматериал солдата
56:20 Раскол и стыд за уклонистов
59:15 Веймарский синдром
1:01:25 В РФ бьют участников СВО
1:03:40 Гонзо-журналистика
1:05:50 Запрет Телеграм и долг государства
1:09:20 Алгоритм распространения
1:11:47 Мост в Балтиморе. США сыплятся
1:16:27 Граница Мейсона-Диксона