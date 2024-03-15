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Тайм-коды:

00:00 НЕ РЕШАЮЩАЯ весна

1:53 Папа Римский тверд

3:37 Война закончится капитуляцией

6:03 Баронесса Ротшильд

7:05 Интерес Макрона

9:35 Британии ВЫГОДНА война

10:28 Главный ПРИЗ - Германия!

12:11 Ловушка Шольца

16:03 Украина Руина

17:15 Крах Европейского рынка

20:00 Зачем США развал ЕС?

22:25 Стратегия на месяц-два

24:35 Норматив ракет для Китая

25:20 Помощь в кредит

26:04 Проект бюджета США на 2025 год

27:25 Бизнес-проект войны

28:55 Стоимость РАСТЕТ!

30:00 Назначение Джона Басса - сигнал

31:02 Гарантии для Путина

34:22 Регистр ПОНИМАНИЯ

36:05 Давняя ЗАРАЗА

38:40 Лживая ООН

40:40 Место у ПАРАШИ

41:35 Договор о безопасности

42:40 ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

45:00 Макрон с бокалом виски в Одессе

48:00 Конфликт УДОБЕН

49:07 Атаки на Белгород будут стоить ДОРОГО

50:18 Формула Медведева

50:50 Прокси-подразделения

51:43 Саммит мира хуцпа

53:10 Налог на трусость и потери

56:37 Гражданин и государство

59:25 Неприятные вопросы КОНЦА войны

1:03:17 Раньше осени развязки НЕ БУДЕТ

1:04:20 Ставка НА ВЕЧНОЕ

1:06:15 Естественный отбор НАОБОРОТ

1:08:45 Коллективности исчезают