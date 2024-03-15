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Тайм-коды:
00:00 НЕ РЕШАЮЩАЯ весна
1:53 Папа Римский тверд
3:37 Война закончится капитуляцией
6:03 Баронесса Ротшильд
7:05 Интерес Макрона
9:35 Британии ВЫГОДНА война
10:28 Главный ПРИЗ - Германия!
12:11 Ловушка Шольца
16:03 Украина Руина
17:15 Крах Европейского рынка
20:00 Зачем США развал ЕС?
22:25 Стратегия на месяц-два
24:35 Норматив ракет для Китая
25:20 Помощь в кредит
26:04 Проект бюджета США на 2025 год
27:25 Бизнес-проект войны
28:55 Стоимость РАСТЕТ!
30:00 Назначение Джона Басса - сигнал
31:02 Гарантии для Путина
34:22 Регистр ПОНИМАНИЯ
36:05 Давняя ЗАРАЗА
38:40 Лживая ООН
40:40 Место у ПАРАШИ
41:35 Договор о безопасности
42:40 ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
45:00 Макрон с бокалом виски в Одессе
48:00 Конфликт УДОБЕН
49:07 Атаки на Белгород будут стоить ДОРОГО
50:18 Формула Медведева
50:50 Прокси-подразделения
51:43 Саммит мира хуцпа
53:10 Налог на трусость и потери
56:37 Гражданин и государство
59:25 Неприятные вопросы КОНЦА войны
1:03:17 Раньше осени развязки НЕ БУДЕТ
1:04:20 Ставка НА ВЕЧНОЕ
1:06:15 Естественный отбор НАОБОРОТ
1:08:45 Коллективности исчезают