



Интервью с Сергеем Дацюком

00:00 Начало. Неделя раскола.

1:30 Ошибка ПОЛИТКОВ!

3:00 Хайп на хейте. Арестович и Фарион

4:25 Причина РАСКОЛА - ментальный КРАХ

5:50 Несостоятельное государство

7:10 Рабство Европы

10:00 Украина без украинцев

11:10 Запрет сайтов с фильмами

14:00 Мовосрач

15:10 Украина - отражение России

16:05 Рабы не победят РАБОВ!

17:05 Драка с военкомами в Житомире

19:45 Позиционная война - это взрыв изнутри

20:50 Революция во время войны

21:55 Бандера против поляков.

23:35 Грань гражданской войны

25:40 Зреет БУНТ

27:03 Программы НЕТ

28:35 Ментальный ТУПИК. 70 метров стометровки

30:05 Победа и конец войны - разные вещи

31:30 Передышка перед Третьей мировой

34:40 Война тылов. Метро в Донецке

37:30 Элиты раскачивают лодку

39:30 Людей НЕТ!

41:10 Руина - это опустошение

44:30 Шуфрич и Коломойский

47:20 Привелегии ничем не подкреплены

49:25 У этой войны нет героев

51:45 Чипы в мозг. Откат войны