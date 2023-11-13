Интервью с Сергеем Дацюком
00:00 Начало. Неделя раскола.
1:30 Ошибка ПОЛИТКОВ!
3:00 Хайп на хейте. Арестович и Фарион
4:25 Причина РАСКОЛА - ментальный КРАХ
5:50 Несостоятельное государство
7:10 Рабство Европы
10:00 Украина без украинцев
11:10 Запрет сайтов с фильмами
14:00 Мовосрач
15:10 Украина - отражение России
16:05 Рабы не победят РАБОВ!
17:05 Драка с военкомами в Житомире
19:45 Позиционная война - это взрыв изнутри
20:50 Революция во время войны
21:55 Бандера против поляков.
23:35 Грань гражданской войны
25:40 Зреет БУНТ
27:03 Программы НЕТ
28:35 Ментальный ТУПИК. 70 метров стометровки
30:05 Победа и конец войны - разные вещи
31:30 Передышка перед Третьей мировой
34:40 Война тылов. Метро в Донецке
37:30 Элиты раскачивают лодку
39:30 Людей НЕТ!
41:10 Руина - это опустошение
44:30 Шуфрич и Коломойский
47:20 Привелегии ничем не подкреплены
49:25 У этой войны нет героев
51:45 Чипы в мозг. Откат войны