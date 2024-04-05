Служба безопасности Украины заявила о разоблачении двух иностранцев, которые по заданию ФСБ разведывали штабы командования ВСУ в Одесской области, чтобы россияне могли ударить по ним ракетами.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, для шпионажа ФСБ привлекла двух своих агентов — граждан одной из стран Южного Кавказа, проживавших в Одессе. Они разведывали места базирования украинских войск, чтобы зафиксировать координаты на Google-картах.

После установки геолокации нужных объектов подозреваемые собирали максимум информации об имеющемся там личном составе, военной технике и особенностях работы. Таким образом, они надеялись идентифицировать пункты управления и боевые подразделения ВСУ, говорят в СБУ.

Для сбора разведданных российские агенты обходили улицы Одессы и скрыто фиксировали потенциальные цели. Вместе с этим они «втемную» использовали свои связи среди местных жителей для получения информации об украинских военных, утверждают следователи.