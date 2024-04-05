Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
По данным следствия, для шпионажа ФСБ привлекла двух своих агентов — граждан одной из стран Южного Кавказа, проживавших в Одессе. Они разведывали места базирования украинских войск, чтобы зафиксировать координаты на Google-картах.
После установки геолокации нужных объектов подозреваемые собирали максимум информации об имеющемся там личном составе, военной технике и особенностях работы. Таким образом, они надеялись идентифицировать пункты управления и боевые подразделения ВСУ, говорят в СБУ.
Для сбора разведданных российские агенты обходили улицы Одессы и скрыто фиксировали потенциальные цели. Вместе с этим они «втемную» использовали свои связи среди местных жителей для получения информации об украинских военных, утверждают следователи.
А еще фигуранты создали в городе общественную организацию, действовавшую под видом оказания помощи для легализации иностранных граждан в Украине. На самом деле, по данным следствия, в стенах ОО иностранцев пытались завербовать в собственную сеть информаторов.
В случае получения разведданных оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетно-дроновых ударов по военной инфраструктуре и боевым позициям ВСУ. А сами фигуранты после выполнения задания надеялись устроиться в ФСБ.
Однако правоохранители разоблачили агентов россии еще на начальном этапе. Их деятельность поэтапно задокументировали, а самих мужчин задержали во время шпионажа вблизи одного из объектов.
Следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы. В настоящее время они находятся под стражей.