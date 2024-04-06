 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 18:00

Україна відновила контейнерні перевезення з портів Великої Одеси

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

В один из портов Большой Одессы — Черноморск — 3 апреля по морскому коридору прошел первый контейнеровоз за время большой войны. 4 апреля судно уже отправилось в обратный путь в Констанцу (Румыния). Об этом сообщает одесское издание “Думская” и свидетельствуют данные Marinetraffic.

Первым контейнеровозом, прошедшим украинским морским коридором стало судно T Mare под флагом Панамы. 

В издании отметили, что пока это не полноценное специализированное судно, а так называемый фидер, который осуществляет чартерные рейсы между Констанцей и портами Большой Одессы.

Контейнерные перевозки ранее в ограниченном объеме осуществлялись через дунайские порты Одесской области, но с сегодняшнего дня они значительно возрастут.





Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 