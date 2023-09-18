В украинский порт Черноморск впервые после начала морской блокады РФ вошли два грузовых судна под флагом Палау. Суда проследовали по временному коридору, установленному ВМС Украины. Об этом сообщает министр транспорта Александр Кубраков в Facebook.
По его словам, это первые суда, которые воспользовались временным коридором на вход после возобновления российской блокады портов.
Речь идёт о балкерах Resilient Africa и Aroyat, на борт которых загрузят почти 20 тыс. тонн пшеницы.
Они прошли по коридору, установленному ВМС Украины. Ранее по нему вышли из украинских портов пять торговых кораблей (последний из них покинул территориальные воды вчера).
Это маршрут вблизи побережья Чёрного моря в Румынию и далее на Босфор.