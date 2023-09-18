В украинский порт Черноморск впервые после начала морской блокады РФ вошли два грузовых судна под флагом Палау. Суда проследовали по временному коридору, установленному ВМС Украины. Об этом сообщает министр транспорта Александр Кубраков в Facebook.

По его словам, это первые суда, которые воспользовались временным коридором на вход после возобновления российской блокады портов.

Речь идёт о балкерах Resilient Africa и Aroyat, на борт которых загрузят почти 20 тыс. тонн пшеницы.

“Первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам. После использования временного коридора для выхода заблокированных из-за российской агрессии судов из портов Одессы, Черноморска и Южного, балкеры Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии. Суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины”, — сообщает министр.

Они прошли по коридору, установленному ВМС Украины. Ранее по нему вышли из украинских портов пять торговых кораблей (последний из них покинул территориальные воды вчера).

Это маршрут вблизи побережья Чёрного моря в Румынию и далее на Босфор.





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