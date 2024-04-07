В социальных сетях циркулируют ложные утверждения о том, что бабушка и дедушка председателя Европейской комиссии были нацистами и сторонниками Адольфа Гитлера, но нет никаких доказательств, подтверждающих это.

Давайте посмотрим, почему.

Урсуле фон дер Ляйен, как председателю Европейской комиссии, не привыкать к распространению о ней дезинформации, но на этот раз мишенью стали ее бабушка и дедушка. В этом твите, просмотренном более 30 тысяч раз на момент проверки фактов, утверждается, что дедушкой фон дер Ляйен был генерал СС по имени Карл Альбрехт Оберг.

В твите говорится, что сначала он служил в Польше и пропагандировал истребление евреев и славян, а также чистку поляков, а затем переехал в Париж, где возглавил борьбу с французским Сопротивлением и взялся решить так называемый "еврейский вопрос". Согласно твиту, он сделал обязательным ношение желтой звезды и приказал отправить около 100 тысяч человек в лагеря смерти. Пост сопровождается черно-белой фотографией, на которой якобы изображена бабушка фон дер Ляйен, пожимающая руку Адольфу Гитлеру. Есть также подпись - предположительно, цитата самой фон дер Ляйен, которая гласит: "Моя милая бабушка целый месяц не мыла руки после этого драгоценного случая".

Оба утверждения о том, что ее бабушка и дедушка были каким-либо образом связаны с нацистами, являются ложными. Начнем с рассказа о ее дедушке.

Генерал СС по имени Карл Альбрехт Оберг действительно существовал, и он действительно отдал приказ о депортации тысяч евреев из Франции в концентрационные лагеря, но он не был дедушкой фон дер Ляйен. Заявление, вероятно, связано с тем, что ее деда по отцовской линии звали Карл Альбрехт - распространенное немецкое имя. По данным немецких фактчекеров, этот Карл Альбрехт изучал медицину в 1920-х годах, а во время войны работал врачом.

Они сказали, что нет никаких доказательств того, что он когда-либо был членом СС.

То же самое относится и к его сыну Эрнсту Альбрехту, отцу Урсулы фон дер Ляйен, который занимал должность генерального директора по вопросам конкуренции в Европейском сообществе, а позже стал главой земли Нижняя Саксония. За это время наверняка выявились бы любые связи с нацистами. Что касается фотографии Гитлера, пожимающего руку предполагаемой бабушке фон дер Ляйен, то это не она.

Обратный поиск изображений приводит нас к различным статьям, использующим изображение, которые сообщают нам, что оно принадлежит различным фотоагентствам.

В описаниях фотографий говорится, что на них изображена молодая женщина по имени Хильдегард Зантоп с Гитлером третьего октября 1937 года в Бюкебурге. Оглядываясь на генеалогическое древо фон дер Ляйен, выясняем, что ни одна из ее бабушек не носила этого имени. И, насколько нам известно, Хильдегард Зантоп вообще не имеет никакого отношения к фон дер Ляйен.

В связи с приближением европейских выборов в июне крайне важно, чтобы распространялась только правдивая информация о политиках, где бы они ни находились в политическом спектре.