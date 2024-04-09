Район атлантического побережья, простирающийся между реками Кунен и Свакоп в Намибии имеет не лучшую славу. За сотни лет это место получило множество названий, и ни одно из них не обнадеживает. Местные жители прозвали его "землей, которую Бог создал в гневе", а португальские моряки, ненадолго останавливающиеся здесь в 1486 году, прозвали его "Воротами в ад". Об этом пишет Фокус со ссылкой на IFLScience.

Однако большинству людей в мире сегодня этот участок Земли известен как Берег Скелетов.

Кости, скрытые в песке

Берег скелетов получил свое название, так как является "огромным кладбищем животных". Ранее исследователи обнаружили здесь множество черепов тюленей, перемешанных с грудными клетками черепах и множеством обесцвеченных скелетов китов.

Все эти животные погибли здесь не от лап грозного хищника, они были убитыми людьми, занимающимися китобойным промыслом. Однако скелеты не единственное, что можно обнаружить в этих песках, здесь также покоятся сотни затонувших кораблей, потерпевших кораблекрушение — их "останки" разбросаны на 500 км береговой линии.

Некоторые из этих кораблей находятся за дюнами, далеко от моря. По словам бывшего рейнджера национального парка Берег Скелетов Яна Фриде, за 6 лет работы ему удалось сфотографировать и задокументировать 112 затонувших кораблей.

Исследователи обнаружили, что некоторые из этих затонувших кораблей датируются сотнями лет назад, а некоторым едва ли больше 10 лет. Берег Скелетов кишит жизнью

И все же, несмотря на запустение, Берег Скелетов наполнен жизнью. Туристы, если им повезет, могут встретить здесь очень редких животных: пустынных львов, которые бродят по пляжу, а также страусов и даже несколько популяций слонов, поколениями адаптировавшихся к жизни в суровой пустыне Намиб.

Исследователи отмечают, что увидеть пустынных львов в этом месте — настоящая удача. До сих пор неизвестно, сколько особей здесь обитают, однако местные смотрители то и дело встречают их у водопоя рядом с лагерем.

Жизнь бурлит здесь не только на суше, но и в океане. Китобойный промысел два ли не истребил в этом регионе китов, однако популяции уверенно восстанавливаются у побережья Намибии после введения запрета на китобойный промысел. Исследователи также обнаружили, что в заповеднике процветает популяция тюленей Кейп-Кросс — в общей сложности здесь обитает около 200 000 особей.

На Берегу Скелетов живет около 200 000 тюленей

Сокровища пустыни

Сегодня Берег Скелетов почти необитаем и доступен лишь для самых выносливых транспортных средств и охраняется рейнджерами. И все же не так давно, здесь еще располагались не только более крупные поселения, но и развивающиеся города.

Ученые отмечают, что в некоторых местах все еще можно увидеть обломки домов, ресторанов, казино и больниц, которые столетие назад представляли собой колонии, но со временем были заброшены. Что же привлекало людей в это суровое место? Ответ прост — алмазы.

Ученые отмечают, что городок Колманскоп, расположенный на побережье Намибии, был шахтерским городом, однако в этом не было необходимости: сокровища Намибии буквально смываются морем как ракушки.

Геологи обнаружили, что приблизительно в юрском периоде алмазы в Намибии были выброшены на поверхность кимберлитовыми трубками примерно в 800 километрах к востоку, вдоль того места, где сегодня располагается Оранжевая река.

Самые большие и тяжелые алмазы постепенно уносились течением вниз по реке, а затем, в конечном итоге, далеко в море, в прибрежные воды Намибии. Теперь приливы время от времени выталкивают их обратно на сушу. Отметим, что алмазы все еще можно обнаружить на побережье Намибии, но едва ли на Берегу Скелетов.

Ученые обнаружили, что прилив выносит сокровища на берег в месте известном как Сперргебит, или "Запретная она". Расположенном в 750 километрах к юго-востоку. Вход на эту территорию запрещен без специального пропуска.