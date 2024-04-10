У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в США пытался убедить Дональда Трампа не блокировать военную помощь Украине в Конгрессе. Но попытка, похоже, провалилась.
По информации издания, британскому министру даже не разрешили встретиться со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, который теоретически мог бы поставить пакет на голосование.
Во время приватного ужина в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде Кэмерон призвал Трампа признать, что в интересах США «не вознаграждать» Владимира Путина за захват земель в Украине. Кэмерон надеялся, что Трамп изменит позицию или, по крайней мере, облегчит ему встречу с Джонсоном.
На совместной пресс-конференции в Вашингтоне глава МИД Великобритании и госсекретарь США Энтони Блинкен повторили свои призывы к Конгрессу разблокировать помощь Украине.
Кэмерон настаивал на том, что приехал в США не с целью «читать лекции или вмешиваться во внутреннюю американскую политику». Он сказал, что готов отказаться от дипломатической риторики, ведь очень эмоционально относится к необходимости для США и Европы объединиться, чтобы защитить Украину от российской агрессии.
«Будущие поколения могут оглянуться на нас и сказать, достаточно ли мы поступили, когда эта страна была захвачена диктатором, пытавшимся силой перекроить границы? Усвоили ли мы уроки истории? И достаточно ли мы поступили?», — заметил британский министр.
Впрочем, аргументы Кэмерона, как рациональные, так и эмоциональные, очевидно, наткнулись на борьбу за власть внутри Республиканской партии, отмечает Guardian. Радикальные республиканцы, выступающие против помощи Украине, продолжают угрожать Джонсону отставкой, если он поставит законопроект о помощи Украине на голосование.
Предвыборный штаб Трампа сообщил, что на ужине с Кемероном обсуждались такие вопросы, как предстоящие выборы в США и Великобритании, политические вопросы, связанные с Brexit, необходимость выполнения странами НАТО своих обязательств по расходам на оборону, а также прекращение убийств в Украине».
Что с помощью США?
В США подготовили законопроект, который предусматривает выделение Украине помощи на 60 млрд долларов. Сейчас этот законопроект уже одобрен в Сенате — верхней палате Конгресса США. Для того, чтобы он попал на подпись президенту Джо Байдену, документ еще должен пройти нижнюю палату Конгресса — Палату представителей. Большинство в этой палате составляют республиканцы, которые противостоят принятию новой помощи Украине.
Этот законопроект Сенату предложили после того, как республиканцы 7 февраля заблокировали более широкое предложение, которое содержало помощь Израилю, Украине и Тайваню и одновременно предусматривало изменения в защите американской границы и миграционной политике. Документ был компромиссом двух партий после месяцев дискуссий. Однако он почти сразу столкнулся с резкой оппозицией со стороны республиканцев в Палате представителей.
В настоящее время республиканцы также работают над разработкой собственного пакета помощи Украине. В частности, туда могут внести пункт о заблокированных российских активах.