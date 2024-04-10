Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в США пытался убедить Дональда Трампа не блокировать военную помощь Украине в Конгрессе. Но попытка, похоже, провалилась.

Как передает hromadske , об этом пишет Guardian.

По информации издания, британскому министру даже не разрешили встретиться со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, который теоретически мог бы поставить пакет на голосование.

Во время приватного ужина в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде Кэмерон призвал Трампа признать, что в интересах США «не вознаграждать» Владимира Путина за захват земель в Украине. Кэмерон надеялся, что Трамп изменит позицию или, по крайней мере, облегчит ему встречу с Джонсоном.

На совместной пресс-конференции в Вашингтоне глава МИД Великобритании и госсекретарь США Энтони Блинкен повторили свои призывы к Конгрессу разблокировать помощь Украине.

Кэмерон настаивал на том, что приехал в США не с целью «читать лекции или вмешиваться во внутреннюю американскую политику». Он сказал, что готов отказаться от дипломатической риторики, ведь очень эмоционально относится к необходимости для США и Европы объединиться, чтобы защитить Украину от российской агрессии.

«Будущие поколения могут оглянуться на нас и сказать, достаточно ли мы поступили, когда эта страна была захвачена диктатором, пытавшимся силой перекроить границы? Усвоили ли мы уроки истории? И достаточно ли мы поступили?», — заметил британский министр.

Впрочем, аргументы Кэмерона, как рациональные, так и эмоциональные, очевидно, наткнулись на борьбу за власть внутри Республиканской партии, отмечает Guardian. Радикальные республиканцы, выступающие против помощи Украине, продолжают угрожать Джонсону отставкой, если он поставит законопроект о помощи Украине на голосование.

Предвыборный штаб Трампа сообщил, что на ужине с Кемероном обсуждались такие вопросы, как предстоящие выборы в США и Великобритании, политические вопросы, связанные с Brexit, необходимость выполнения странами НАТО своих обязательств по расходам на оборону, а также прекращение убийств в Украине».

Что с помощью США?

В США подготовили законопроект, который предусматривает выделение Украине помощи на 60 млрд долларов. Сейчас этот законопроект уже одобрен в Сенате — верхней палате Конгресса США. Для того, чтобы он попал на подпись президенту Джо Байдену, документ еще должен пройти нижнюю палату Конгресса — Палату представителей. Большинство в этой палате составляют республиканцы, которые противостоят принятию новой помощи Украине.

Этот законопроект Сенату предложили после того, как республиканцы 7 февраля заблокировали более широкое предложение , которое содержало помощь Израилю, Украине и Тайваню и одновременно предусматривало изменения в защите американской границы и миграционной политике. Документ был компромиссом двух партий после месяцев дискуссий. Однако он почти сразу столкнулся с резкой оппозицией со стороны республиканцев в Палате представителей.