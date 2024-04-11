Европейский суд отменил санкции против российских олигархов Петра Авена и Михаила Фридмана

Таким образом суд удовлетворил иски олигархов к Совету ЕС об отмене санкций Евросоюза против них. Основанием стало то, что Совет ЕС не предоставил достаточных доказательств для включения их в санкционный список в своих решениях в период с февраля 2022 года по март 2023 года.

Однако это решение не означает, что Фридман и Авен будут немедленно исключены из санкционного списка ЕС, решение может быть обжаловано. Кроме того, Совет ЕС уже принял новые решения о санкциях, которых не коснулось это решение суда.

Фридман и Авен являются основателями и основными акционерами «Альфа-Групп». ЕС ввёл меры против миллиардеров вскоре после нападения России на Украину в феврале 2022 года, заморозив их средства и введя для них запрет на въезд.

На данный момент ЕС ввёл санкции против почти 2000 физических лиц и организаций в связи с войной России против Украины.





Источник