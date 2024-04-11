00:00 Начало 1:00 Угрозы США Пекину. Пример Турции
2:03 Выборопад и разгром Эрдогана
4:40 Финансовое УДУШЬЕ
5:55 Предупреждение Джанет Йеллен
7:05 Болевая точка Тайвань
9:30 Боевой путь Китая
11:25 АУКУС - тихоокеанское НАТО
13:05 Нитки логистики и ножницы США
15:55 Кольцо Анаконды
17:35 Входы в моря
20:00 Дания и Балтийское море
21:15 Китай не может ОГРЫЗАТЬСЯ
22:00 Война ЧУЖИМИ РУКАМИ
23:11 Помощь Америки
25:13 Фильм "Гражданская война"
27:30 Линии раскола и ГРАНИЦЫ
28:28 Ллойд Остин - это кто?
29:35 Голод ВСУ - осознанное решение США
31:31 Бездействие Байдена
34:20 Ресурсы России и долги Запада
37:00 Британия ПОСЧИТАЛА Украину
37:45 Буйное население - хворост войны
40:43 Цели у Британии и США разные
41:52 Тактика СТРАВЛИВАНИЯ
43:05 Атаки Одессы. Румыния и Молдова
45:35 Одесса ВАЖНЕЕ Киева
46:50 Проект ТРИМОРЬЯ
47:50 Война с Большой Россией
48:50 Фридман на Чикагском Совете
50:15 Германия и Россия
51:04 В Польшу беженцы не идут
52:15 НАТО внутри НАТО
53:35 Северный и Южный фронт против России
56:45 Москва не может не торопиться
58:15 Пэтриоты в Румынии
1:00:15 Европу ЗАСТАВЯТ
1:01:03 Договоренности НАРУШЕНЫ
1:02:25 Перемирие и край войны
1:05:40 Украинский фронт не главный