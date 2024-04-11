



00:00 Начало 1:00 Угрозы США Пекину. Пример Турции

2:03 Выборопад и разгром Эрдогана

4:40 Финансовое УДУШЬЕ

5:55 Предупреждение Джанет Йеллен

7:05 Болевая точка Тайвань

9:30 Боевой путь Китая

11:25 АУКУС - тихоокеанское НАТО

13:05 Нитки логистики и ножницы США

15:55 Кольцо Анаконды

17:35 Входы в моря

20:00 Дания и Балтийское море

21:15 Китай не может ОГРЫЗАТЬСЯ

22:00 Война ЧУЖИМИ РУКАМИ

23:11 Помощь Америки

25:13 Фильм "Гражданская война"

27:30 Линии раскола и ГРАНИЦЫ

28:28 Ллойд Остин - это кто?

29:35 Голод ВСУ - осознанное решение США

31:31 Бездействие Байдена

34:20 Ресурсы России и долги Запада

37:00 Британия ПОСЧИТАЛА Украину

37:45 Буйное население - хворост войны

40:43 Цели у Британии и США разные

41:52 Тактика СТРАВЛИВАНИЯ

43:05 Атаки Одессы. Румыния и Молдова

45:35 Одесса ВАЖНЕЕ Киева

46:50 Проект ТРИМОРЬЯ

47:50 Война с Большой Россией

48:50 Фридман на Чикагском Совете

50:15 Германия и Россия

51:04 В Польшу беженцы не идут

52:15 НАТО внутри НАТО

53:35 Северный и Южный фронт против России

56:45 Москва не может не торопиться

58:15 Пэтриоты в Румынии

1:00:15 Европу ЗАСТАВЯТ

1:01:03 Договоренности НАРУШЕНЫ

1:02:25 Перемирие и край войны

1:05:40 Украинский фронт не главный