На заседании Совета Безопасности ООН официальные лица указали на то, что гуманитарная ситуация в Украине продолжает ухудшаться, а потери среди мирного населения растут, пишет Голос Америки.



Помощник генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча сказал, что в понедельник пять человек были убиты в результате атак на Запорожскую, Сумскую и Полтавскую области в Украине, еще большее количество мирных граждан, включая детей, были ранены. А всего с февраля 2022-го года, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, погибли 10 810 мирных жителей, включая 600 детей. 20 556 мирных жителей, включая 1 357 детей, были ранены.



«Война России против Украины продолжается третий год, — сказал, выступая на заседании, представитель США Роберт Вуд. — И Путин продолжает обрушивать ужас на жителей Украины. Никакое количество отрицаний, лжи и пропаганды не смогут скрыть убийства, разрушения и зверства, которые Россия совершает. Прошлой ночью Россия совершила, по мнению многих, самую мощную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с начала своего полномасштабного вторжения. Поступившие данные указывают на перебои в электроснабжении по всей стране из-за этих атак. По сообщениям, Трипольская тепловая электростанция недалеко от Киева разрушена».



На заседании Совбеза отметили, что постоянным бомбардировкам подвергаются Харьковская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская и Донецкая области. Представители ООН резко осудили нападения на мирных жителей и заявили, что атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международных законов и классифицируются как военные преступления.



Представитель России заявил, что все атаки российских ВС осуществляются против украинских военных объектов и мирное население Украины, по его словам, не затрагивают.



«Они (массированные удары) являются ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России, — сказал постоянный представитель России Василий Небензя. — Цели удара были достигнуты, нарушена работа предприятий украинской промышленности, сорвана переброска резервов в районы боевых действий, затруднено снабжение ВСУ топливом. Как и во всех предыдущих случаях, гражданскому населению со стороны российских военных ничто не угрожало, как бы ни пытались это доказать режим Зеленого и его западные спонсоры».



Однако представители ООН опровергают заявления российской стороны о том, что российские удары не затрагивают мирное население.



«В понедельник пять человек были, по сообщениям, убиты в результате атак на Запорожскую, Сумскую и Полтавскую области в Украине, — сказал помощник генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча. — Еще больше, включая детей, по сообщениям, были ранены. Постоянным бомбардировкам подвергаются Харьковская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская и Донецкая области».



Йенча заявил, что атаки на мирное население должны немедленно прекратиться.



«Это неприемлемо, — сказал он. — Мы также наблюдаем повышенную напряженность на украинской границе и регулярные атаки через границу на территории Росссийской Федерации. Нападения на гражданское населения и гражданскую инфраструктуру запрещены международными законами. Они должны немедленно прекратиться, и мы продолжаем их решительно осуждать, когда бы они ни происходили».



По данным ООН, 40% населения Украины нуждается в гуманитарной помощи, ее доставка усложнена участившимися российскими бомбардировками. Представители ООН отметили, что международные гуманитарные организации не допускаются на оккупированные Россией территории, в частности на восток Украины, и доставлять туда гумпомощь оказывает невозможным.



«Эти атаки негативно отражаются на доставках гуманитарной помощи, — сказала на заседании представитель Управления ООН по гуманитарной помощи Эдем Восорную. — Ситуация, в которой работают сотрудники гуманитарных организаций, является крайне сложной, и она усугубляется участившимися и все более масштабными бомбардировками. Как сообщалось на заседании Совета Безопасности в марте, два гуманитарных сотрудника были убиты и 10 ранены. Теперь общее число сотрудников гуманитарных организаций, убитых в Украине, составляет 17 человек. Это еще одно напоминание о том, каким опасностям подвергаются гуманитарные сотрудники, особенно украинцы, которые составляют большинство среди убитых».



Постоянный представитель Украины Сергей Кислица сказал, что с начала 2024-го года Россия выпустила по украинским населенным пунктам почти 1 000 ракет и около 800 дронов-камикадзе. Только 3% этих ударов были нацелены на украинские военные объекты, все остальные попали в гражданские объекты и населенные пункты. Сергей Кислица провел параллели между режимом Путина и его администрацией и режимом и администрацией Гитлера.



«Зачастую кажется, что российские официальные лица и пропагандисты используют дневник Геббельса как свой учебник, — сказал Кислица. — Например, Геббельс (главный пропагандист Третьего Рейха) в феврале 1943-го года написал: “Правительство национал-социалистов готово применить любые меры, и нам неважно, если все будут возражать”. И как насчет путинского министра Лаврова, который в январе 2024-го года ответил на вопрос о том, что подавляющее большинство стран-членов ООН осуждает вторжение России и считает его нарушением Устава ООН, и я цитирую Лаврова: “Нам не важно, кто и как голосовал в Генеральной Ассамблее”».



Представители ООН отметили, что миллионы украинцев потеряли свои дома, стали беженцами и перемещенными лицами. Полтора миллиона детей нуждаются в психологической помощи из-за травм, полученных в результате полномасштабной агрессии России против Украины.