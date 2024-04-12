После окончания отопительного сезона в Украине возник вопрос о возможном увеличении тарифов на коммунальные услуги. Ранее правительство обещало стабильные цены на жилищно-коммунальные услуги именно на этот период, однако ситуация оказалась иной. В свете обострения энергетической проблематики из-за обстрелов РФ возможно повышение стоимости электроэнергии для населения, подобное тому, что произошло в прошлом году, пишет Фокус.

Как влияют атаки на энергетику на стоимость света

В прошлом году цена на электроэнергию для населения почти удвоилась, возросла с 1,68 до 2,64 грн за 1 кВт. Это произошло в основном из-за атак российских оккупантов на критическую инфраструктуру. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что повышение цен способствовало восстановлению энергосистемы.

Весной 2024 года армия РФ снова осуществила массированные атаки на энергетические объекты. По результатам обстрелов было утеряно около 80% генерации энергии у компании "ДТЭК", производство на ДнепроГЭС было прекращено, а также пострадали тепловые электростанции и энергоблоки в различных регионах страны.

По данным Минэнерго, ситуация в этом году оценивается как более сложная, чем в 2023 году, однако вопрос о повышении тарифов на коммунальные услуги пока не рассматривается. Герман Галущенко отметил, что правительство исследует различные варианты финансирования устранения последствий разрушений, включая возможное увеличение цен на электроэнергию для населения.

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что одним из способов обеспечения населения электроэнергией в условиях постоянных атак со стороны Российской Федерации может быть трансформация энергетической системы. По его мнению, устойчивую энергетическую сеть можно создать за счет использования небольших по размеру источников энергии. Однако, чтобы не зависеть от централизованных поставок, необходимо увеличить количество таких источников.

По мнению Кудрицкого, трансформация энергетической системы должна осуществляться при поддержке частных инвесторов и с помощью стран-партнеров. Он подчеркивает, что реформирование не должно отражаться на финансовом бремени для населения. Другими словами, повышение тарифов на электроэнергию не должно происходить.

Повысят ли тарифы на холодную воду

В конце 2022 года в Украине намечалось увеличение тарифов на холодную воду, но решение об этом было временно приостановлено Национальной комиссией, регулирующей энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ). Позднее, летом, была предпринята вторая попытка повышения тарифов, однако после возникшей критики со стороны властей, решение Комиссии было также отменено.

В результате этих событий стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотведения для населения временно остается на уровне, установленном до 24 февраля 2022 года.

Однако уже имеется разработанный проект новых тарифов на водоснабжение, в котором предусмотрен поэтапный рост стоимости услуг в среднем на 30%.

Предлагаемые тарифы для каждого водоканала различаются, поскольку зависят от нескольких факторов, таких как доступ к водным ресурсам в конкретном населенном пункте, стоимость электроэнергии и другие аспекты.

НКРЭКУ собиралась утвердить повышение тарифов на воду в феврале 2024 года, но заседание перенесли на неопределенный срок.

Повысят ли тарифы на газ для населения

Стоимость природного газа для домашних пользователей остается стабильной с времен до полномасштабной войны — 7,96 гривен за кубометр.

Этот тариф применяется к почти 98% домашних потребителей, которые обслуживаются компанией "Нафтогаз". Около 2% населения пользуются услугами других поставщиков газа, их тарифы могут немного отличаться — от 7,7 до 9,9 гривен за кубометр.

Цена газа для домашних потребителей от НАК "Нафтогаз" останется неизменной до 30 апреля 2024 года, но и после не планируется вносить изменения в этот тариф. В Украине действует мораторий на повышение тарифов, включая тарифы на газоснабжение и распределение газа, который будет действовать до конца военных действий и еще полгода после отмены режима военного положения.

Какие тарифы ЖКХ останутся стабильными

С конца 2022 года в Украине правительством введен мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги, такие как централизованное отопление, горячее водоснабжение и газ.

В различных регионах тарифы на централизованное отопление могут изменяться в зависимости от поставщика тепла, но они остаются примерно на уровне, установленном до начала полномасштабного вторжения РФ.

Важно отметить, что в 2024 году отопительный сезон в Украине был завершен досрочно. Следовательно, за услуги по отоплению придется оплатить только за март, если домохозяйство не участвует в системе ежемесячной оплаты в течение года.

Тариф за горячую воду также "заморожен" на период военного положения.