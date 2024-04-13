В этом году выставка Art Paris посвящена французской арт-сцене во всём ее многообразии. В центре внимания — новые художники и впечатляющее разнообразие средств выражения.

В этом выпуске программы Cult мы расскажем о ярмарке современного искусства Art Paris, ставшей за последние 26 лет главным весенним событием европейской арт-сцены.

В этом году посетители ярмарки смогут открыть для себя специально подобранную экспозицию, посвященную французской арт-сцене, которая раскинулась на площади 10 000 квадратных метров.

Выставка «Хрупкие утопии: взгляд на французскую арт-сцену» воздает должное разнообразию современного французского искусства, представляя французских и иностранных художников, нашедших убежище во Франции, таких как уроженка Ирана Элика Хедаят.

Ее картины — это сюрреалистический взгляд на жизнь женщин в Иране, идеальное единство утопии и антиутопии, по словам приглашенного куратора «Хрупких утопий» Эрика де Шасси.

«Она исходит из пережитого ею в Иране: репрессий, цензуры и насилия над женщинами. Но из этого она создает новый мир», – сказал де Шасси в интервью Euronews.

Кроме того, Art Paris ежегодно представляет молодых художников и галеристов в разделе Promesses. Мы познакомились с 28-летней французской художницей Морган Эли, которая рассказала нам о своем подрывном поп-арте, преображающем мимолетные образы поп-культуры с помощью традиционной японской техники ксилографии.

Трудоемкие работы посвящены женщинам в СМИ и сохраняют образы в новой долговечной физической форме.

Art Paris в последний раз проходит в Гран-Пале-Эфемер. В следующем году ярмарка вернется в свой родной дом на берегу Сены — в обновленный Большой дворец.