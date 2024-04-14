В решающем этапе квалификации теннисного Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины встречается со сборной Румынии. После первого дня поединка украинки повели 2:0, передает спортивный обозреватель «Думской».

Кубок Билли Джин Кинг — аналог мужского Кубка Дэвиса. Соревнования, проходящие на уровне сборных. Дважды — в прошлом и позапрошлом году — женская сборная Украины останавливалась в одном шаге от финального раунда соревнований. Третья попытка, в соперниках крепкая сборная Румынии.

Номинальная домашняя встреча разворачивается во Флориде. Далее проходит та команда, которая первой выиграет три поединка. Организацию матчевой встречи на себя взял благотворительный фонд одесской теннисистки Элины Свитолиной.

Сама Элина выходила на корт второй, после того как свою победу одержала ее соотечественница Леся Цуренко. Румынская теннисистка Ана Богдан выиграла первый сет у Леси 6:3. Но в дальнейшем Ана взяла лишь два гейма — украинка изменила ход игры и уверенно выиграла первый поединок, 6:2, 6:0. Украина повела 1:0.

Соперницей Элины Свитолиной стала Жаклин Кристиан. Ключевым в первом сете стал восьмой гейм. Одесситка отыгралась с 0:40, защитила свою подачу, после чего выиграла гейм на чужой подаче — 6:3. Во второй партии соперницы поочередно выигрывали очки на чужих подачах. При счете 2:2 Элина выиграла свою подачу, тем же ответила Жаклин. 3:3, 4:4, 5:5, 6:5… Никто не хотел отдавать свою подачу. Но в решающий момент Свитолина дожала соперницу — 7:5, 2:0 по партиям и 2:0 в серии.

Сборной Украины остается выиграть еще один поединок, чтобы выйти в финальную стадию Кубка.

Трофей разыграют 12 лучших сборных в ноябре.