СМИ распространяют новое предложение Турции относительно "мирного плана" для окончания войны в Украине. В Офисе украинского президента Владимира Зеленского отреагировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка и издание "Нова-Европа".
По данным издания, существует новый проект договора, который якобы заморозит войну между Россией и Украиной. Согласно источнику, познакомившемуся с документом, он продвигается при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана и является инициативой турецкой стороны.
Анонимный источник издания утверждает, что текст документа на данный момент есть у всех трех сторон, то есть Турции, России и Украины.
Проект основывается на документах первых переговоров в Стамбуле, и часть формулировок мая 2022 года вошла в новый текст. Мирную инициативу может поддержать ряд европейских политиков, которую также будут предлагать для поддержки отдельным странам Глобального Юга.
Реакция в ОП
"Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", которые предусматривают "не/проигрыш РФ", - подчеркнул Подоляк.
Он подчеркнул, что для Украины существует только безусловная Формула мира, предложенная президентом Зеленским, которая основывается на обязательности полного выхода РФ с территории Украины, возвращение к международному праву с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций.
"Все остальное - это лишь о желании... продолжить войну через замораживание, эскалацию, сохранение российского агрессивного режима...", - добавил советник.
Заявления о переговорах Украины с РФ и "компромисс"
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о том, что хочет быть "посредником" для того, чтобы начать переговоры России с Украиной.
Недавно Эрдоган заявил, что его страна продолжает добиваться посредничества между Украиной и РФ, а глава МИД Турции сказал о необходимости "прекращения огня".
При этом 6 апреля в интервью украинский президент Владимир Зеленский заявил, что президенту Турции необходимо понять, что его страны будет мало для того, чтобы состоялись переговоры между Украиной и Россией.
Добавим, что вчера также генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил предположение, что Украина, возможно, в конце концов должна будет пойти на уступки в войне с РФ.