Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного производства о незаконном обогащении уже бывшего начальника Одесского военкомата Евгения Борисова.

Как передает hromadske, об этом сообщили в ГБР.

В бюро не раскрывают имени фигуранта, однако из деталей дела следует, что речь идет о бывшем военном комиссаре Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковнике Евгении Борисове.

Следователи установили факты приобретения членами семьи Борисова дорогостоящих автомобилей на территории Украины с последующим перемещением за границу. А также факты покупки элитной недвижимости за рубежом на сумму более 190 миллионов гривен.

Разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами должностного лица и членов его семьи составляет более 140 миллионов гривен. Причем происхождение этих средств не подтверждается никакими документами.

По ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение) Борисову грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Напомним, в июне 2023 года Евгения Борисова уволили с должности начальника военкомата, а затем отправили под стражу на 2 месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен. Начато ознакомление стороны защиты с материалами производства, после чего дело будет передано в суд.