Как передает hromadske, об этом сообщили в ГБР.
В бюро не раскрывают имени фигуранта, однако из деталей дела следует, что речь идет о бывшем военном комиссаре Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковнике Евгении Борисове.
Следователи установили факты приобретения членами семьи Борисова дорогостоящих автомобилей на территории Украины с последующим перемещением за границу. А также факты покупки элитной недвижимости за рубежом на сумму более 190 миллионов гривен.
Разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами должностного лица и членов его семьи составляет более 140 миллионов гривен. Причем происхождение этих средств не подтверждается никакими документами.
По ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение) Борисову грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Напомним, в июне 2023 года Евгения Борисова уволили с должности начальника военкомата, а затем отправили под стражу на 2 месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.
Начато ознакомление стороны защиты с материалами производства, после чего дело будет передано в суд.
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Журналисты-расследователи «Украинской правды» нашли в Испании имение и офис, принадлежащие матери и жене начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова.
Издание отмечает, что согласно выпискам из испанского реестра семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов США.
Еще в марте в СМИ распространилась информация, что мать главного военного комиссара Одессы приобрела виллу в провинции Марбелья в Испании, а жена — коммерческую недвижимость рядом. Также, как отмечается, в собственности семьи появился внедорожник Mercedes Gelendvagen.
После разглашения этой информации Борисов был отстранен от исполнения служебных полномочий, а Государственное бюро расследований открыло производство по факту злоупотребления служебным положением в условиях военного положения и незаконного обогащения (ч. 5 ст. 426-1, 368-5 Уголовного кодекса Украины).
Журналисты УП взяли выписки из испанского реестра на имение и офисное помещение. Те, как отмечается, подтвердили, что владельцами имущества примерно на 4,5 млн евро являются родственники Борисова. Сам Борисов заявил, что не владеет информацией о приобретении имений его семьей.
Президент Владимир Зеленский дал поручение тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному «немедленно уволить» с должности Борисова. По словам главы государства, на Ставке он также поручил создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны — генерала Александра Павлюка — вместе с правоохранительным блоком и НАПК для проверки всех военнослужащих во всех регионах Украины, «чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте».