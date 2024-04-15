Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что перенаправление средств, предназначенных для телемарафонов "Единые новости" и "Фридом", на финансирование БпЛА и пикапов для Вооруженных Сил Украины, не целесообразно.

Об этом говорится в его ответе на соответствующую петицию, опубликованную на сайте правительства.

Напомним, автор петиции обратился в Кабинет министров с просьбой перенаправить средства, предназначенные для телемарафонов "Единые новости" и "Фридом", на технику для ВСУ. Среди аргументов отмечалось, что эти телемарафоны чрезвычайно дороги для государственного бюджета, ведь за 2022 и 2023 годы на них было израсходовано 2,13 млрд грн.

"За эту сумму можно было бы купить 21 515 квадрокоптеров DJI Mavic 3 или 4000 пикапов в хорошем состоянии. На 2024 год на финансирование телемарафонов уже заложили почти 2 млрд гривен", - говорится в тексте петиции.

Кроме того, по словам автора обращения, телемарафоны часто являются манипулятивными источниками информации, которые не отражают реальную ситуацию в стране и мире.

Петицию к правительству, созданную 17 января 2024 года, подписали более 29 тысяч человек.

В ответ на обращение премьер-министр заявил, что обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а реализация единой информационной политики – приоритетным вопросом национальной безопасности.

По его словам, финансирование соответствующих мер является важной составляющей противодействия военной агрессии Российской Федерации против Украины, в частности, в информационном пространстве.

"Соответственно перераспределение указанных в петиции расходов путем их направления на нужды других составляющих сектора безопасности и обороны не целесообразно", - говорится в ответе на петицию.

Также Шмыгаль добавил, что правительство на системной основе проводит постоянную работу по привлечению и направлению финансовых, материально-технических и других ресурсов, в том числе международной помощи, по удовлетворению потребностей и повышению возможностей Вооруженных Сил и других составляющих сектора безопасности и обороны.

Кроме того, по его словам, происходит строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, защита объектов критической инфраструктуры, поставка новых и модернизации имеющихся образцов вооружения, военной и другой техники для осуществления мер, связанных с отпором вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Украинцы все меньше доверяют телемарафону "Единые новости"

Идея телемарафона "Единые новости" пользовалась широкой поддержкой в 2022 году, но с 2023 года наблюдается стабильное понижение доверия. По состоянию на февраль 2024 года социологи впервые зафиксировали негативный баланс доверия-недоверия (т.е. количество доверяющих сейчас меньше количества не доверяющих).

Так, в декабре 2023 года 43% доверяли телемарафону "Единые новости", не доверяли – 38%. По состоянию на начало февраля 2024 года доля доверяющих снизилась до 36%. Зато до 47% возросла доля не доверяющих.

Эффективность телемарафона под вопросом

Глава комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин убежден, что единственный телемарафон "Единые новости" выполнил свою функцию в начале большой войны, а ныне теряет аудиторию.

"Возникает вопрос. Мы инвестируем деньги в информационную безопасность, но механизм, которым, собственно, эта безопасность должна обеспечиваться, не столь эффективен, как был раньше", - отметил Юрчишин.

При этом нардеп подчеркнул, что не будет инициировать закрытие телемарафона, потому что он не инициировал его создание.

На сегодняшний день общий марафон транслируется на общенациональных частных, государственных и общественных телеканалах. Его создают медиагруппы "1+1", "Интер", StarLightMedia, "Мы-Украина", парламентский телеканал "Рада" и "Суспільне".

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