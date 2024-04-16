Безопасность почти одного миллиарда человек в Европе и Северной Америке находится под угрозой из-за попыток России атаковать обширные уязвимые места подводной инфраструктуры, включая ветряные электростанции, трубопроводы и силовые кабели.
Об этом заявил заместитель командующего Союзным морским командованием (Marcom) НАТО вице-адмирал Дидье Малетер, сообщает РБК-Украинаhttps://www.rbc.ua/ukr/news/bezpeka-1-mlrd-lyudey-perebuvae-pid-zagrozoyu-1713254500.html со ссылкой на The Guardian.
По его словам, сеть подводных кабелей и труб, от которых зависит электроснабжение и связь Европы, не была построена таким образом, чтобы противостоять "гибридной войне", которую ведут Москва и другие противники НАТО.
Комментарии прозвучали после двух инцидентов с предполагаемыми диверсиями на газопроводах в Балтийском регионе за последние 18 месяцев - сначала на Nord Stream 1 и 2 в сентябре 2022 года, а затем на Balticconnector в октябре прошлого года. Несмотря на обширные расследования, проведенные несколькими государствами, оба случая остаются нераскрытыми, хотя Финляндия в декабре заявила, что "все указывает на то", что китайское судно намеренно повредило якорем Balticconnector.
Малетер отметил, что обстановка изменилась кардинально с тех пор, как большая часть нынешней инфраструктуры была впервые создана частным сектором, что делает ее крайне уязвимой.
"Они [компании, отвечающие за них] не знали, что гибридная война будет развиваться так быстро. Более 90 % [интернета] находится под водой. Все наши каналы связи между США, Канадой и Европой проходят под водой, поэтому существует множество уязвимых мест", - заявил он.
Несмотря на растущую роль оффшорной ветроэнергетики для достижения климатических целей, инфраструктура все еще имеет "системные уязвимости", сказал он.
"Это очень важная проблема, потому что это вопрос безопасности для почти 1 миллиарда гражданских лиц нации. Мы должны быть защищены и хорошо снабжены нашими жизненно важными подводными инфраструктурами", - подчеркнул замкомандующего.
Но, по его словам, даже при значительном присутствии НАТО невозможно охранять каждый объект подводной инфраструктуры, поэтому основная ответственность за защиту собственной инфраструктуры лежит на государствах.
Взрывы на "Северных потоках"
Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были построены российским "Газпромом" для транзита 110 млрд кубометров природного газа в год в Германию и другие страны Европы. При этом "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию из-за российского вторжения, а "Северный поток-1" был остановлен "Газпромом" летом 2022 года.
Три из четырех веток газопроводов были взорваны 26 сентября 2022 года. Данные расследований свидетельствуют о высокой активности российских военных кораблей у "Северных потоков" непосредственно перед взрывом.
Также СМИ сообщали, что за подрывом может стоять частная группа украинских диверсантов на яхте, однако эта версия всерьез не рассматривается.