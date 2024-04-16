Об этом заявил заместитель командующего Союзным морским командованием (Marcom) НАТО вице-адмирал Дидье Малетер, сообщает РБК-Украинаhttps://www.rbc.ua/ukr/news/bezpeka-1-mlrd-lyudey-perebuvae-pid-zagrozoyu-1713254500.html со ссылкой на The Guardian.

По его словам, сеть подводных кабелей и труб, от которых зависит электроснабжение и связь Европы, не была построена таким образом, чтобы противостоять "гибридной войне", которую ведут Москва и другие противники НАТО.

"Мы знаем, что россияне разработали множество гибридных боевых действий под водой, чтобы нарушить европейскую экономику, через кабели, интернет-кабели, трубопроводы. Вся наша экономика под водой находится под угрозой. И, чтобы быть предельно ясными, мы знаем, что русские разработали ядерные подводные лодки для работы в море. Так что мы не наивны, и мы [страны НАТО] работаем вместе", - заявил Малетер.

Комментарии прозвучали после двух инцидентов с предполагаемыми диверсиями на газопроводах в Балтийском регионе за последние 18 месяцев - сначала на Nord Stream 1 и 2 в сентябре 2022 года, а затем на Balticconnector в октябре прошлого года. Несмотря на обширные расследования, проведенные несколькими государствами, оба случая остаются нераскрытыми, хотя Финляндия в декабре заявила, что "все указывает на то", что китайское судно намеренно повредило якорем Balticconnector.

Малетер отметил, что обстановка изменилась кардинально с тех пор, как большая часть нынешней инфраструктуры была впервые создана частным сектором, что делает ее крайне уязвимой.

"Они [компании, отвечающие за них] не знали, что гибридная война будет развиваться так быстро. Более 90 % [интернета] находится под водой. Все наши каналы связи между США, Канадой и Европой проходят под водой, поэтому существует множество уязвимых мест", - заявил он.

Несмотря на растущую роль оффшорной ветроэнергетики для достижения климатических целей, инфраструктура все еще имеет "системные уязвимости", сказал он.

"Это очень важная проблема, потому что это вопрос безопасности для почти 1 миллиарда гражданских лиц нации. Мы должны быть защищены и хорошо снабжены нашими жизненно важными подводными инфраструктурами", - подчеркнул замкомандующего.

Но, по его словам, даже при значительном присутствии НАТО невозможно охранять каждый объект подводной инфраструктуры, поэтому основная ответственность за защиту собственной инфраструктуры лежит на государствах.