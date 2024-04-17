Мы погрузимся в мир часового искусства на выставке Watches and Wonders 2024.

Euronews отправился в Женеву на выставку Watches and Wonders, чтобы встретиться с руководителями престижных брендов Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe, Hermès и узнать о последних трендах индустрии.

Производители часов продемонстрировали свои технологии и дизайн любителям часов со всего мира. Ведущие представители отрасли рассказали Euronews, в чём заключается уникальность их моделей и что для них значит высокое часовое искусство.

Мы побеседовали с владельцем и арт-директором Ateliers Louis Moinet, который рассказал, как его марке удалось отвоевать место для своих эксклюзивных часов на высококонкурентной рыночной нише, где встречаются искусство и технология.

Мы также поговорили с президентом выставки Маттьё Умэром о том, как отрасль стремится вдохновить молодое поколение избрать своим поприщем часовое дело.





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