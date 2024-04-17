 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 12:00

Watches and Wonders 2024. Елітні бренди годинника представлять свої моделі в Женеві

Категорія: Новини / Видео

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Мы погрузимся в мир часового искусства на выставке Watches and Wonders 2024.

Euronews отправился в Женеву на выставку Watches and Wonders, чтобы встретиться с руководителями престижных брендов Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe, Hermès и узнать о последних трендах индустрии. 

Производители часов продемонстрировали свои технологии и дизайн любителям часов со всего мира. Ведущие представители отрасли рассказали Euronews, в чём заключается уникальность их моделей и что для них значит высокое часовое искусство. 

Мы побеседовали с владельцем и арт-директором Ateliers Louis Moinet, который рассказал, как его марке удалось отвоевать место для своих эксклюзивных часов на высококонкурентной рыночной нише, где встречаются искусство и технология. 

Мы также поговорили с президентом выставки Маттьё Умэром о том, как отрасль стремится вдохновить молодое поколение избрать своим поприщем часовое дело.


Источник




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 