Инициатива Changemakers привлекает представителей поколения Z к голосованию в канун выборов в Европарламент.

Как увлечь молодое поколение голосованием? Именно эту задачу решает активисты инициативы Changemakers, запущенной Европейской ассоциацией университетских колледжей (EucA). В ее рамках проходят программы по привлечению молодых избирателей по всему континенту. Последний проект - "Голоса поколения Z"- реализуется через четыре мероприятия в четырех разных странах, позволяя участникам почувствовать, что они действительно могут решать.

В ходе мероприятий в Коимбре (Португалия), Катании (Италия), Салониках (Греция) и Дубровнике (Хорватия) 240 участников из 15 стран проводят мозговой штурм, снимая увлекательный видеоконтент, призванный пробудить интерес у других молодых. "Эти видеоролики должны показать силу голоса молодежи, различные формы гражданского участия в национальных и европейских выборах, а также отразить влияние политики ЕС на повседневную жизнь", - рассказал Euronews представитель EucA.

Главная цель EucA - побудить молодых избирателей поверить в силу, которой они обладают, и реализовать ее на выборах в Европпарламент в июне этого года. "Способ достижения этой цели - говорить с молодежью на ее языке и дать им понять, что они могут заниматься политикой, находясь в своей зоне комфорта - например, в социальных сетях", - объясняют в EucA.

Увеличение числа молодых избирателей

С момента первых выборов в ЕП в 1979 году явка на выборах снижалась. В 2019 году тенденция впервые изменилась на противоположную: на последних выборах явка составила 50,6%, что на восемь процентных пунктов (п.п.) больше, чем в 2014 году.

Причиной отчасти стала активизация молодежи. В 2019-м количество голосов, отданных молодыми людьми до 25 лет, увеличилось на 14 п. п. С момента проведения последних выборов Бельгия и Германия снизили возраст голосования до 16 лет, присоединившись к сделавшим это ранее Мальте и Австрии. Греция также снизила возраст голосования до 17 лет перед последними выборами в ЕП.

Главная цель EucA - побудить молодых избирателей поверить в силу, которой они обладают, и реализовать ее на выборах в Европпарламент в июне этого года. "Способ достижения этой цели - говорить с молодежью на ее языке и дать им понять, что они могут заниматься политикой, находясь в своей зоне комфорта - например, в социальных сетях", - объясняют в EucA.

Увеличение числа молодых избирателей

С момента первых выборов в ЕП в 1979 году явка на выборах снижалась. В 2019 году тенденция впервые изменилась на противоположную: на последних выборах явка составила 50,6%, что на восемь процентных пунктов (п.п.) больше, чем в 2014 году.

Причиной отчасти стала активизация молодежи. В 2019-м количество голосов, отданных молодыми людьми до 25 лет, увеличилось на 14 п. п. С момента проведения последних выборов Бельгия и Германия снизили возраст голосования до 16 лет, присоединившись к сделавшим это ранее Мальте и Австрии. Греция также снизила возраст голосования до 17 лет перед последними выборами в ЕП.

Главная цель EucA - побудить молодых избирателей поверить в силу, которой они обладают, и реализовать ее на выборах в Европпарламент в июне этого года. "Способ достижения этой цели - говорить с молодежью на ее языке и дать им понять, что они могут заниматься политикой, находясь в своей зоне комфорта - например, в социальных сетях", - объясняют в EucA.

Увеличение числа молодых избирателей

С момента первых выборов в ЕП в 1979 году явка на выборах снижалась. В 2019 году тенденция впервые изменилась на противоположную: на последних выборах явка составила 50,6%, что на восемь процентных пунктов (п.п.) больше, чем в 2014 году.

Причиной отчасти стала активизация молодежи. В 2019-м количество голосов, отданных молодыми людьми до 25 лет, увеличилось на 14 п. п. С момента проведения последних выборов Бельгия и Германия снизили возраст голосования до 16 лет, присоединившись к сделавшим это ранее Мальте и Австрии. Греция также снизила возраст голосования до 17 лет перед последними выборами в ЕП.





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