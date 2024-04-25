Правительство Канады разрешило Airbus использовать титан из России в производстве самолётов, несмотря на санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Airbus осведомлен о том, что канадское правительство ввело санкции в отношении российской "ВСМПО-Ависма", и получил необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями, заявили в компании.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана. Она попала под санкции Канады в феврале 2024 года.

В марте были опубликованы разъяснения, которые можно было интерпретировать так, что под запрет могли попасть и самолёты, собираемые в третьих, преимущественно союзных Канаде странах, пишет Reuters.

Airbus ранее неоднократно подчёркивала, что экспорт титана приносит ограниченные доходы для российского бюджета, зато больно ударит по западным авиастроителям.

В то же время, как пишет Reuters, такое исключение из санкций может поставить в неудобное положение правительство Джастина Трюдо. В Канаде живет многочисленная, влиятельная и политически активная украинская диаспора, чье мнение для канадского премьер-министра чувствительно.

В марте 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину от закупок российского титана отказался Boeing. В компании заявили, что у неё достаточно запасов титана и есть другие поставщики.

В декабре того же года Airbus заявила, что собирается в течение нескольких месяцев отказаться от российского титана, однако, до сих пор этого не сделала. Источники Reuters в отрасли тогда сообщали, что Airbus стала больше закупать титан в США и Японии, но их сертификация по аэрокосмическим стандартам может занять годы.

Согласно данным Investigate Europe, Airbus с марта 2022 года по март 2023 года импортировала из России титан почти на 23 миллиона долларов, что в четыре раза больше, чем за предыдущий период.

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