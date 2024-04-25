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Учора, 20:00

Анестезія до ЛІТНЬОГО КАТАРСИСУ. Епоха ігор з нульовою сумою: ЗНАК демократії - Щелін

Категорія: Новини / Авторська колонка


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00:00 США выигрывают время

3:49 Миротворец Байден

5:18 Эпоха игр с нулевой суммой

7:01 Предвыборная стратегия

8:15 Республиканцев ЖЕСТКО прогнули

11:50 Трамп хитрит? 14:27 Эскалация произошла

15:55 Визит Блинкена в Китай

18:59 Стратегическая неопределенность

20:20 Наезд на Тик Ток

22:48 Свободного Интернета нет давно

24:55 Ответ Китая. Инструмент пропаганды

26:30 Петлять до кризиса

27:44 Исторический пакет Сунака

29:13 Молчание Кремля

30:55 Ультиматум Зеленского

32:20 Технология войны Белых Людей

34:08 Бутылочное горлышко пехоты

36:25 Консульские услуги. Заявление Кулебы

38:25 Обратная сторона демократии

41:08 Казус республики

42:11 Новый ОТСЕВ украинцев

44:55 Часть контракта

46:30 Вранье о демобилизации

50:20 Соль армии

51:15 Украинцы не хотят воевать?

53:48 Последние два поколения СССР

54:25 Фронту нужна молодежь

56:20 80% пехоты

57:33 Реальность войны

59:22 План Б Запада

1:01:17 Недра в залоге

1:01:50 Россия пойдет дальше?

1:03:55 Ролик Львовского ТЦК

1:07:17 Вовлечение НАТО

1:09:20 Расстрел полицейского

1:12:05 Тяжелое время для гражданских

1:13:50 Поколение войны. Парагвайский сценарий

1:16:17 Государственность по щелчку

1:17:20 Выбор Победы или Смерти. Катарсис наступит ЛЕТОМ




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