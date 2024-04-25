00:00 США выигрывают время
3:49 Миротворец Байден
5:18 Эпоха игр с нулевой суммой
7:01 Предвыборная стратегия
8:15 Республиканцев ЖЕСТКО прогнули
11:50 Трамп хитрит? 14:27 Эскалация произошла
15:55 Визит Блинкена в Китай
18:59 Стратегическая неопределенность
20:20 Наезд на Тик Ток
22:48 Свободного Интернета нет давно
24:55 Ответ Китая. Инструмент пропаганды
26:30 Петлять до кризиса
27:44 Исторический пакет Сунака
29:13 Молчание Кремля
30:55 Ультиматум Зеленского
32:20 Технология войны Белых Людей
34:08 Бутылочное горлышко пехоты
36:25 Консульские услуги. Заявление Кулебы
38:25 Обратная сторона демократии
41:08 Казус республики
42:11 Новый ОТСЕВ украинцев
44:55 Часть контракта
46:30 Вранье о демобилизации
50:20 Соль армии
51:15 Украинцы не хотят воевать?
53:48 Последние два поколения СССР
54:25 Фронту нужна молодежь
56:20 80% пехоты
57:33 Реальность войны
59:22 План Б Запада
1:01:17 Недра в залоге
1:01:50 Россия пойдет дальше?
1:03:55 Ролик Львовского ТЦК
1:07:17 Вовлечение НАТО
1:09:20 Расстрел полицейского
1:12:05 Тяжелое время для гражданских
1:13:50 Поколение войны. Парагвайский сценарий
1:16:17 Государственность по щелчку
1:17:20 Выбор Победы или Смерти. Катарсис наступит ЛЕТОМ