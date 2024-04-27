По случаю 38-й годовщины Чернобыльской катастрофы одесситам будет предоставлена адресная единовременная материальная помощь. Об этом сообщили в Одесском городском совете. Так, денежные выплаты получат:

13 пострадавших и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - в размере 4 000 гривен каждому. На общую сумму 52 тысяч гривен.

100 вдов погибших (умерших) граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, - в размере 2 500 гривен каждой. На общую сумму 250 тысяч гривен.

В мэрии добавили, общая сумма выплаты составляет 302 тысяч гривен, которая в ближайшее время будет выплачена получателям.