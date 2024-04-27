Хуситы сегодня попали ракетой еще в одни британский танкер около своего побережье. Ранее на этой неделе они сообщали об обстрелах минимум еще трех британских или связанных с Британией/США/Израилем судов в Красном море.

Ночью ПВО хуситов сбили над Саной уже второй американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper ценою 30 млн долларов каждый.



По слухам, (https://t.me/kuluary_zaliva/451) американцы пробовали договориться с хуситами по разблокированию моря. Но неофициальное предложение Вашингтона не удовлетворило правительство в Сане. Напомню, хуситы требует:

1. Признать их правительство в Сане как единственное законное правительство Йемена.

2. Отменить решения США о признании хуситов террористической организацией.

3. Вывести из Йемена все оккупационные войска (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Иордания и нанятые ими ЧВК, укомплектованные в основном суданцами и колумбийцами). Передача всей оккупированной ими территории Йемена (в основном на юге и стратегические острова —Сокорта и Кильмя) правительству в Сане.

4. Передача контроля добычи золота, нефти и газа под контроль правительства в Сане. Перезаключение добывающими иностранцами корпорациями договора о перераспределении доходов с правительством в Сане.

5. Выплаты компенсации (реально контрибуции) оккупантами за ранее добытые их компаниями нефти, газа и золота, добытых на оккупированных территориях.

6. Оплата кораблями налога за проход по Баб-эль-Манде́бский проливу (из Индийского океана в Красное море).

Самое смешное, все эти требования в целом никак не противоречат американским интересам. Оплата налогов кораблями повысит себестоимость товаров и сырья для их восточно-азиатских (китайских) и европейских конкурентов. Перераспределение контроля за добычей полезных ископаемых в Йемене может быть даже полезна для американцев, если их компании сумеют в этом поучаствовать.

Вопрос только в адекватности администрации президента Байдена. Вернее в отсутствие этой адекватности. Так что быстрее всего, мирного урегулирования тут, как и в других горячих точках планеты, придётся подождать минимум до следующей весны. Любая другая администрация в Вашингтоне, республиканская или демократическая, главное новая команда, сможет достаточно быстро урегулировать проблему хуситов, не прибегая к эскалации военных действий.