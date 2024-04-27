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Сьогодні, 18:00

Чи можна врегулювати проблему хуситів, не вдаючись до ескалації бойових дій?

Категорія: Новини / Аналітика

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Хуситы сегодня попали ракетой еще в одни британский танкер около своего побережье. Ранее на этой неделе они сообщали об обстрелах минимум еще трех британских или связанных с Британией/США/Израилем судов в Красном море. 
Ночью ПВО хуситов сбили над Саной уже второй американский разведывательно-ударный  БПЛА   MQ-9 Reaper ценою 30 млн долларов каждый. 


По слухам, (https://t.me/kuluary_zaliva/451) американцы пробовали договориться с хуситами по разблокированию моря. Но неофициальное предложение Вашингтона не удовлетворило правительство в Сане. Напомню, хуситы требует:
1. Признать их правительство в Сане как единственное законное правительство Йемена.  
2. Отменить решения США о признании хуситов  террористической организацией. 
3. Вывести из Йемена все оккупационные войска (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Иордания и нанятые ими ЧВК, укомплектованные в основном суданцами и колумбийцами). Передача всей оккупированной ими территории Йемена (в основном на юге и стратегические острова —Сокорта и Кильмя) правительству в Сане. 
4. Передача контроля добычи золота, нефти и газа под контроль правительства в Сане. Перезаключение добывающими иностранцами корпорациями договора о перераспределении доходов с правительством в Сане.
5. Выплаты компенсации (реально контрибуции) оккупантами за ранее добытые их компаниями нефти, газа и золота, добытых на оккупированных территориях. 
6. Оплата кораблями налога за проход по Баб-эль-Манде́бский проливу (из Индийского океана в Красное море). 

Самое смешное, все эти требования в целом никак не противоречат американским интересам. Оплата налогов кораблями повысит себестоимость товаров и сырья для их восточно-азиатских (китайских) и европейских конкурентов. Перераспределение контроля за добычей полезных ископаемых в Йемене может быть даже полезна для американцев, если их компании сумеют в этом поучаствовать. 

Вопрос только в адекватности администрации президента Байдена. Вернее в отсутствие этой адекватности. Так что быстрее всего, мирного урегулирования тут, как и в других горячих точках планеты, придётся подождать минимум до следующей весны. Любая другая администрация в Вашингтоне, республиканская или демократическая, главное новая команда, сможет достаточно быстро урегулировать проблему хуситов, не прибегая к эскалации военных действий.




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