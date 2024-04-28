В связи с проведением соревнований Seaside Marathon Odesa, в это воскресенье, 28 апреля, с 7:00 до 14:00 будет перекрыто движение транспорта в части Одессы. Перекрыты будут следующие улицы:

проспект Шевченко (от площади Десятого апреля до проспекта Гагарина)

переулок Шампанский (от проспекта Шевченко до улицы Маршала Говорова)

улица Маршала Говорова (от переулка Шампанского до улицы Академической)

улица Академическая (от площади Десятого апреля до улицы Фонтанская дорога).

В связи с эти так же будут внесены изменения в схемы движения городских маршрутов общего пользования с 07:00 до 15:00 28 апреля:

Троллейбусного маршрута № 7:

в направлении движения до ул. Новосельского - от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Архитекторской - от ул. Пироговской на ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и далее по маршруту.

Троллейбусного маршрута № 9:

в направлении движения к ул. Ришельевской - от 5 ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Инглези - от ул. Канатной на Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую, ул. Канатную, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5 ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 115:

по направлению движения к Аркадии - от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. В. Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля;

в направлении движения к пос. Цукрово - от пл. Десятого апреля на ул. Черняховского, 5-ю ст. В. Фонтана, Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 146:

по направлению движения к ул. Давида Ойстраха - от 5-й ст. В. Фонтана на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Евгения Чикаленко (ранее Ак. Вильямса) - от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. В. Фонтана и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 185:

в направлении движения к Соборной пл. - от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;

в направлении движения к 411-й батарее - от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор. и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 198:

в направлении движения к Аркадии - от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. В. Фонтана, ул. Черняховского, пл. Десятого апреля и далее по маршруту;

в направлении движения к ул. Неждановой (онкодиспансер) – от пл. Десятого апреля на ул. Черняховского, 5-ю ст. В. Фонтана, Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 242:

по направлению движения к ул. Паустовского - от 5-й ст. Фонтанской дор. на Фонтанскую дор., ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту;

по направлению движения к ООМУ (Больница водников) - от просп. Шевченко на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дор., 5-ю ст. Фонтанской дор., просп. Адмиральский и далее по маршруту.

Автобусного маршрута № 168:

по направлению движения к ул. М. Говорова - от ул. Посмитного на ул. Генуэзскую, Аркадию, ул. Генуэзскую, пл. Десятого апреля (конечная остановка);

в направлении движения к ул. Паустовского - от пл. Десятого апреля на ул. Генуэзскую, Аркадию, ул. Посмитного и далее по маршруту.

Сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения.





Источник