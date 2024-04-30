В связи с гибелью пяти человек в результате российской ракетной атаки по Одессе сегодня, 30 апреля, в Одесской области объявлен день траура.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Глава области также выразил соболезнования тем, кто потерял близких.

Напомним, утром стало известно, что количество жертв вчерашней российской ракетной атаки по Одессе увеличилось до 5 человек. В медучреждениях продолжают лечение 17 пострадавших среди них один ребенок. Их состояние разной степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.