Украина уведомила секретариат Совета Европы об изменении перечня исключений из собственных обязательств по документам СЕ, в том числе Европейской конвенции по правам человека и основных свобод (ЕКПЧ).

Источник: запрос Украины на странице о действии ЕКПЧ на сайте Совета Европы, а также в документах от правительства Украины, "Европейская правда"

Детали: Как известно, Украина как государство-член Совета Европы обязана выполнять нормы по соблюдению прав человека, предусмотренные Конвенцией; в случае их нарушения лица или организации могут подать иск против Украины в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Впрочем, ЕКПЧ дает государствам-членам право заявить об аргументированном отклонении от выполнения отдельных обязательств из-за особых обстоятельств, в том числе военной агрессии.

В письме от 4 апреля 2024 года, о котором до недавнего времени не сообщалось, Украина сообщила Страсбургу, что в дальнейшем на ее территорию не будут распространяться обязательства украинского правительства по соблюдению статей 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода слова) и 11 (свобода собраний и объединений), статьи 2 протокола 4 (право на свободное перемещение людей), а также трех статей из первого протокола – №1 (защита частной собственности), №2 (право на образование), №3 (право на свободу выборов).

Стоит отметить, что это – не первое сообщение Украины о возможном ограничении определенных прав граждан из-за российской агрессии. Украина еще в 2015 году приостановила свои обязательства по соблюдению некоторых статей ЕКПЧ из-за антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях. В феврале 2022 года, с началом полномасштабного вторжения РФ, Киев передал в Страсбург значительный перечень таких отклонений.

Более того, в коммуникации от 4 апреля 2024 года Украина сообщила, что восстанавливает свои обязательства по соблюдению отдельных прав человека. В частности, отклонения не будут касаться запрета дискриминации, ограничения политической активности иностранцев, права на возмещение, свободы совести и некоторых аспектов принудительной работы. Ранее, как следует из официального сообщения, эти обязательства также были приостановлены.

В то же время возможные ограничения по защите частной собственности, права на образование и право на свободу выборов являются новыми – их не было как минимум в первоначальном сообщении Киева от 2022 года.

Напомним:

В прошлом году на саммите Совета Европы в Рейкьявике 43 государства одобрили соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ, что прокладывает путь к компенсациям.

В апреле 2024 года Реестр ущерба, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), объявил об открытии приема заявлений о возмещении убытков, вызванных войной России.

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